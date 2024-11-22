Google делает переход на новый телефон Android еще проще.

Одна из проблем, которая всегда мучила телефоны Android, заключается в том, что нужно вручную входить в каждое приложение при переключении с одного телефона на другой. К счастью, эта проблема скоро исчезнет.

Google объявила о разработке новой функции под названием «Восстановление учетных данных» для устройств Android. Эта функция упрощает процесс переключения с одного телефона на другой, гарантируя, что вам не придется вручную входить в каждое приложение на новом телефоне.

Когда вы входите в приложение, ваш телефон Android сохраняет то, что называется Restore Key в разделе Restore Credentials. Restore Key подтверждает вашу личность. Он зашифрован и хранится локально на вашем телефоне или планшете. Если у вас включено облачное резервное копирование, Restore Key синхронизируется с вашей учетной записью.

Когда вы покупаете новый телефон или переходите на другое устройство, вы получаете возможность восстановить данные из резервной копии в облаке. Когда начинается процесс восстановления, приложения (и игры) и их ключи восстановления автоматически загружаются из облака на ваше устройство.

Как только вы откроете приложение, оно найдет свой ключ восстановления, войдет в вашу учетную запись и подготовит все ваши персональные данные. Таким образом, теперь вы можете использовать свое приложение или игру без необходимости вручную входить в учетную запись.

Однако разработчикам приложений и игр необходимо внедрить функцию восстановления ключей в свои приложения и игры.

Еще одна новая функция, которую Google добавляет в Android, — это возможность инициировать процесс восстановления данных в любое время. Это стало возможным благодаря приложению Android Switch.

Когда вы покупаете новый телефон, вам обычно нужно войти в свою учетную запись и запустить процесс восстановления из облака. Если вы не запустите процесс восстановления данных, вы не сможете восстановить данные, которые хранятся в резервной копии в вашей учетной записи Google. Однако с новой функцией вы можете запустить процесс восстановления данных в любое время.