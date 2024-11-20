Популярная мобильная игра на основе дополненной реальности насчитывает миллионы пользователей, чьи данные снова стали средством обучения моделей ИИ.

Создатели популярной игры Pokemon Go разработали собственную модель ИИ для геопространственной технологии, которая использует данные с миллионов смартфонов. Niantic — это компания, которая управляет игрой на основе дополненной реальности, в которую играют миллионы людей по всему миру.

Компания заявила, что ее большая языковая модель (LLM) для геопространственных технологий открывает новые возможности для ее бизнеса, включая 3D-картографирование, которое можно интегрировать во многие приложения.

Pokemon Go — одна из игр на основе дополненной реальности, которую Niantic использовала для сбора данных, и компания заявляет, что ее условия обслуживания четко описывают использование личных данных. Однако, скорее всего, большинство людей не прочитали условия, что наверняка насторожит их по поводу того, что компания использует их данные таким образом.

Pokemon Go — это фактически бесплатная игра, которая требует только внутриигровых покупок. Итак, миллионы игроков, которые годами наслаждались коллекционированием своих покемонов и перемещались по карте, чтобы посещать новые спортзалы и центры, их данные, похоже, стали основным источником новой Большой геопространственной модели (LGM) для компании. Бесплатный аспект игры наконец показал свое истинное лицо.

Данные GPS и визуальные данные, полученные для обучения модели ИИ, в конечном итоге могут помочь компании получать доход, но разработка наверняка поставит дополнительные вопросы о ее прозрачности и о том, как она использует данные. Скорее всего, будущие игры компании и само использование Pokemon Go сильно пострадают после этих обновлений, которые выйдут на этой неделе.

ИИ становится горячей и спорной темой во всем мире, и Niantic вызвала еще одну лавину беспокойства для регуляторов, которые пытаются наложить ограничения на то, как наши данные используются для обучения этих моделей.