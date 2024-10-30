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Анонсирована Xiaomi HyperOS 2 с технологией HyperCore и возможностями ИИ
HyperOS 2 поддерживает три новые основные технологии: HyperCore, HyperConnect и HyperAI.

Xiaomi  анонсировала  HyperOS 2 — новейшую операционную систему (ОС) для устройств Xiaomi, таких как смартфоны, умные часы и умные телевизоры. Она основана на успехе HyperOS, представленной в октябре 2023 года. Эта новая ОС использует технологию HyperCore китайского производителя смартфонов, которая, как утверждается, обеспечивает улучшения в плане производительности, графики, сети и безопасности. Она также использует искусственный интеллект (ИИ) для таких задач, как генерация обоев, превращение грубых набросков в связанные изображения и перевод в режиме реального времени.

Xiaomi заявляет, что HyperOS 2 будет представлена «из коробки» на ее последних устройствах, таких как флагманская серия Xiaomi 15, серия Pad 7, линейка Watch S4, серия Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025, серия Redmi Smart TV X 2025 и Mi Band 9 Pro. По словам компании, в ближайшие недели и месяцы она также будет представлена на серии Xiaomi 14 и более старых смартфонах, смарт-телевизорах и носимых устройствах.

В ноябре обновление будет установлено на Xiaomi 14 series, Xiaomi Mix Fold 4, Xiaomi Mix Flip, линейку Redmi K70 и Xiaomi Pad 6S Pro 12.4. В декабре обновление HyperOS 2 получат Xiaomi 13 series, Xiaomi Mix Fold 3, Xiaomi Civi 4 Pro, серия Redmi K60, Redmi Turbo 3, серия Redmi Note 14, Xiaomi Pad 6 Max 14, Pad 6 Pro и линейка Redmi Pad Pro. Наконец, в начале 2025 года обновления выйдут для серий Xiaomi 12S и Xiaomi 12, Xiaomi Mix Fold 2, Xiaomi Civi 3, Civi 2, линейки Redmi K50, серий Redmi Note 13, серий Redmi Note 12, Redmi 14R 5G, 14C, Redmi 13R 5G, 13C 5G, Redmi 12 5G, 12R, Xiaomi Pad 6 и Xiaomi Pad 5 Pro 12.4.

По словам Xiaomi, HyperOS 2 несет три новые основные технологии: HyperCore, HyperConnect и HyperAI. Первая — это самостоятельно разработанная базовая технологическая платформа ядра, поддерживаемая новой динамической памятью и Storage 2.0. Компания заявляет, что она оснащена фирменным планировщиком микроархитектуры, который может сократить время простоя ЦП на 19 процентов. На смартфонах это приводит к увеличению скорости запуска приложений на 54,9 процента, по данным компании.

Последнее обновление ОС Xiaomi приносит визуальные изменения по всем направлениям. Оно включает в себя обновленную компоновку рабочего стола с большим количеством возможностей настройки, более плавные переходы с динамическими эффектами и 3D-эффекты моделирования погоды в реальном времени. HyperOS 2 также представляет HyperConnect, который обеспечивает улучшенное соединение с другими устройствами в экосистеме Xiaomi. Он поддерживает потоковую передачу с двух камер между смартфонами и планшетами. Кроме того, обновление представляет Xiaomi Interconnectivity Services, которые пользователи Apple могут использовать для доступа к файлам, фотографиям и другому контенту на устройствах Xiaomi.

Еще одним примечательным моментом обновления является широкий спектр встроенных функций ИИ, предоставленных пакетом HyperAI. Он использует ИИ для создания персонализированных обоев экрана блокировки, инструментов для письма, которые могут генерировать, обобщать и корректировать текст, идентификацию говорящего и транскрипцию в звонках и записях. HyperOS 2 также включает функцию AI Magic Painting, которая может регенерировать изображения с улучшениями. Компания также представляет новую систему на базе ИИ, которая, как утверждается, защищает пользователей от мошенничества с использованием deepfake.

 

#xiaomi #hyperos #hyperos 2
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Xiaomi назвала 77 смартфонов, которые в 2025г получат мобильную операционную систему HyperOS 2
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