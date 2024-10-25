Система управления поездами Muni Metro с 1998 года использовала для загрузки программного обеспечения обычные 5,25-дюймовые дискеты

Муниципальное транспортное агентство Сан-Франциско (SFMTA) выделило 212 миллионов долларов на замену устаревшей системы управления поездами Muni Metro, которая с 1998 года использовала для загрузки программного обеспечения обычные 5,25-дюймовые дискеты.

Система управления поездами, установленная на станции Маркет Стрит, требовала загрузки программного обеспечения DOS с трех дискет. Этот процесс осуществлялся перед каждым заходом поезда в тоннель, обеспечивая автоматическое управление в подземных участках.

Несмотря на то, что система работала достаточно надежно в течение многих лет, у нее есть несколько существенных недостатков:

Устаревание технологии: Дискеты – это технология прошлого века, и найти специалистов, способных обслуживать такую систему, становится все сложнее.

Риск потери данных: Хранение важной информации на физических носителях всегда сопряжено с риском повреждения или потери данных.

Ограниченные возможности: Современные системы управления транспортом предлагают гораздо более широкие возможности для мониторинга, анализа данных и оптимизации маршрутов.

Новая система управления, разработанная компанией Hitachi Rail, будет основана на современных технологиях и позволит:

Повысить безопасность движения: Благодаря более точным системам позиционирования и контроля.

Улучшить обслуживание пассажиров: За счет оптимизации расписаний и более эффективного управления потоками пассажиров.

Снизить эксплуатационные расходы: За счет автоматизации многих процессов и использования энергоэффективных решений.

Полная модернизация системы управления легкорельсовым транспортом Muni Metro обойдется городу в 700 миллионов долларов. Помимо замены системы управления, планируется провести капитальный ремонт всей инфраструктуры.

Для пассажиров модернизация системы означает более комфортные и безопасные поездки. Однако, в процессе обновления системы могут возникнуть временные неудобства, связанные с перекрытием отдельных участков линии и изменением расписания движения поездов.

Решение Сан-Франциско отказаться от использования дискет в системе управления поездами является ярким примером того, как быстро развиваются технологии и как важно идти в ногу со временем. Модернизация транспортной системы – это крупный инвестиционный проект, который позволит городу не только повысить качество жизни горожан, но и укрепить свою позицию как одного из лидеров в области инноваций.