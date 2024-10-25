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Модернизация системы управления поездами и отказ от 5,25" дискет в Сан-Франциско стоит $212 млн
Система управления поездами Muni Metro с 1998 года использовала для загрузки программного обеспечения обычные 5,25-дюймовые дискеты

Муниципальное транспортное агентство Сан-Франциско (SFMTA) выделило 212 миллионов долларов на замену устаревшей системы управления поездами Muni Metro, которая с 1998 года использовала для загрузки программного обеспечения обычные 5,25-дюймовые дискеты. 

Система управления поездами, установленная на станции Маркет Стрит, требовала загрузки программного обеспечения DOS с трех дискет. Этот процесс осуществлялся перед каждым заходом поезда в тоннель, обеспечивая автоматическое управление в подземных участках.

Несмотря на то, что система работала достаточно надежно в течение многих лет, у нее есть несколько существенных недостатков:

  • Устаревание технологии: Дискеты – это технология прошлого века, и найти специалистов, способных обслуживать такую систему, становится все сложнее.
  • Риск потери данных: Хранение важной информации на физических носителях всегда сопряжено с риском повреждения или потери данных.
  • Ограниченные возможности: Современные системы управления транспортом предлагают гораздо более широкие возможности для мониторинга, анализа данных и оптимизации маршрутов. 

Новая система управления, разработанная компанией Hitachi Rail, будет основана на современных технологиях и позволит:

  • Повысить безопасность движения: Благодаря более точным системам позиционирования и контроля.
  • Улучшить обслуживание пассажиров: За счет оптимизации расписаний и более эффективного управления потоками пассажиров.
  • Снизить эксплуатационные расходы: За счет автоматизации многих процессов и использования энергоэффективных решений. 

Полная модернизация системы управления легкорельсовым транспортом Muni Metro обойдется городу в 700 миллионов долларов. Помимо замены системы управления, планируется провести капитальный ремонт всей инфраструктуры.

Для пассажиров модернизация системы означает более комфортные и безопасные поездки. Однако, в процессе обновления системы могут возникнуть временные неудобства, связанные с перекрытием отдельных участков линии и изменением расписания движения поездов.

Решение Сан-Франциско отказаться от использования дискет в системе управления поездами является ярким примером того, как быстро развиваются технологии и как важно идти в ногу со временем. Модернизация транспортной системы – это крупный инвестиционный проект, который позволит городу не только повысить качество жизни горожан, но и укрепить свою позицию как одного из лидеров в области инноваций.

 

#hitachi #сан-франциско #дискеты
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