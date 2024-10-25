OnePlus планирует запустить открытую бета-версию OxygenOS 15 начиная с 30 октября.

Производитель смартфонов OnePlus анонсировал свое новейшее программное обеспечение OxygenOS 15. Новое обновление ОС приносит переработанный пользовательский интерфейс, функции искусственного интеллекта (ИИ) и улучшенные функции безопасности для соответствующих устройств. Созданная на базе Android 15, OxygenOS 15 знаменует собой значительный шаг для компании, которая столкнулась с трудностями в установлении своей идентичности после слияния с командой ColorOS. OxygenOS 15

OxygenOS 15 отдает приоритет скорости и плавности. Внедрив «Параллельную обработку», OnePlus обеспечила плавное переключение приложений и плавную анимацию даже при многозадачности. Кроме того, они оптимизировали использование хранилища, что привело к почти на 20% меньшему потреблению места по сравнению с OxygenOS 14.

OxygenOS 15 использует ИИ для повышения креативности и производительности. Его инструменты для работы с фотографиями на базе ИИ могут улучшать изображения с низким разрешением, повышать резкость размытых фотографий и даже удалять отражения одним нажатием.

В партнерстве с Gemini AI от Google, OxygenOS 15 представляет интеллектуальный поиск, позволяющий пользователям находить что угодно на своем устройстве с помощью естественного языка. Функция Circle to Search позволяет мгновенно находить изображения или текст на экране, просто рисуя вокруг них круг.

Другие полезные функции включают Pass Scan для быстрого доступа к посадочным талонам и AI Notes для эффективного ведения заметок, дополненных транскрипцией голоса в текст и интеллектуальным форматированием. Функция AI Reply в AI Toolbox обеспечивает умные, контекстно-релевантные ответы в чатах.

Кроме того, приложение Google Gemini станет помощником по умолчанию на будущих флагманских телефонах OnePlus. Пользователи могут общаться с Gemini, чтобы получить помощь с написанием, планированием и обучением, или использовать Gemini Live для мозгового штурма идей и упрощения сложных тем посредством голосового взаимодействия.

OxygenOS 15 предлагает свежий взгляд на фирменный «необременительный» дизайн OnePlus. Он включает в себя яркие новые иконки, захватывающие анимации загрузки и больше возможностей персонализации, таких как настройка стиля разблокировки отпечатком пальца. OnePlus оптимизировал общий опыт, от настроек до уведомлений, и даже упростил обмен файлами с iPhone.

Одной из примечательных функций является «OneTake», которая добавляет визуальный колорит процессу разблокировки телефона. Для тех, кто любит кастомизацию, «Open Canvas» теперь доступен на более широком спектре устройств OnePlus. По сути, OxygenOS 15 стремится обеспечить быстрый, плавный и визуально привлекательный опыт с добавлением нескольких удобных функций.

OxygenOS 15 отдает приоритет как производительности, так и безопасности. Он использует Google Play Protect для постоянного сканирования на наличие угроз и обеспечения безопасности устройства. Чтобы предотвратить кражу, OxygenOS 15 включает автоматическую блокировку при обнаружении подозрительного движения, например, если кто-то убегает с телефоном. Пользователи также могут удаленно заблокировать свое устройство, используя свой номер телефона, а автономная блокировка активируется, если телефон остается отключенным от сети в течение длительного периода. Для дополнительной безопасности такие чувствительные действия, как отключение защиты от кражи, требуют аутентификации по отпечатку пальца или распознаванию лица.

OnePlus планирует запустить открытую бета-версию OxygenOS 15 изначально для OnePlus 12 5G, начиная с 30 октября. Впоследствии бета-обновление будет развернуто для более широкого спектра смартфонов в последующие месяцы. Полный список подходящих телефонов выглядит следующим образом: