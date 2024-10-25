Клад из 2584 серебряных монет нормандской эпохи, обнаруженный в долине реки Чу, был продан за рекордные 4,3 миллиона фунтов стерлингов.

Исследования помогли найти коллекцию редких серебряных монет, датируемых периодом Нормандского завоевания, которая стала самым ценным сокровищем, когда-либо найденным в Британии. Обнаруженный группой из семи металлоискателей в долине реки Чу, Сомерсет, клад состоит из 2584 монет, оцененных во впечатляющие 4,3 миллиона фунтов стерлингов. Фонд наследия Юго-Запада приобрел сокровище, и находчики вместе с землевладельцем разделят выручку поровну. Стоимость клада монет составила более 5 миллионов долларов.

Серебряные монеты были захоронены в критический период английской истории, около 1066-1068 годов, вскоре после победы Вильгельма Завоевателя в битве при Гастингсе. Это было время великих волнений, так как Англия была захвачена и установилось нормандское правление. Коллекция включает монеты времен правления Гарольда II, которого Вильгельм победил при Гастингсе, и Вильгельма I, который позже взял под контроль Англию.

Амал Хрейшех, куратор археологии в South West Heritage Trust, объяснил, что этот клад отражает переход от саксонского к нормандскому господству. Хрейшех предполагает, что монеты, вероятно, были зарыты для защиты во время восстания против Вильгельма на юго-западе.

Это открытие особенно примечательно из-за его размера и исторической ценности. Клад содержит в два раза больше монет времен правления Гарольда II, чем было найдено ранее. Эти монеты дают важное представление о бурном периоде после смерти Эдуарда Исповедника, отсутствие прямого наследника которого вызвало кризис престолонаследия.

Монеты будут экспонироваться в Британском музее в Лондоне с 26 ноября, а затем будут экспонироваться в музеях по всей юго-западной Англии.