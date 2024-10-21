Новые обновления касаются функции Small V Search и производительности камеры.

Новые обновления для смартфонов X200 и X200 Pro приносят определенные улучшения в устройства в отношении функции Small V Search и производительности камеры. Для обычного смартфона X200 обновление имеет версию прошивки «PD2415_A_15.0.15.17.W10.V000L1» и имеет размер 2,02 ГБ. Обновление X200 Pro имеет версию прошивки – «PD2405B_A_15.0.15.11.W10.V000L1» и имеет размер 1,17 ГБ.

В смартфоне X200 с обновлением будет добавлен новый алгоритм улучшения качества изображени. Также были внесены оптимизации для улучшения четкости камеры во время видеозвонка в сторонних приложениях, для улучшения стабилизации видео в режиме видеосъемки и для улучшения плавности при переключении между различными режимами камеры.

В устройстве X200 Pro, как уже упоминалось, бренд добавил функцию долгого нажатия на экран или системную навигацию для легкого доступа к Small V Search, а также улучшения камеры, такие как добавленная опция «Еще» для перехода между сценами съемки, оптимизация передней и задней камеры, оптимизация Dolby Vision и оптимизация четкости цвета и фокусировки в режимах портрета сзади, телефото, сцены и ландшафта. Таким образом, можно понять, что два обновления в основном направлены на улучшение функций камеры и обеспечение лучшей производительности камеры флагманского уровня.