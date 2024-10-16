7 октября 2024 года, сверхзвуковой самолет XB-1 от Boom Supersonic установил новый рекорд скорости в своем пятом испытательном полете в аэрокосмическом порту Мохаве. Самолет достиг значительных результатов в скорости и высоте.

Concorde, который летал с 1969 по 2003 год, мог развивать скорость до 2 Маха (около 2180 км/ч), сокращая время трансатлантического перелета. Однако он имел серьезные проблемы с высоким расходом топлива (около 28 250 литров в час) и разрушительными звуковыми ударами, что ограничивало его полеты над сушей. Стоимость полета на Concorde составляла около 12 000 долларов США за роскошный перелет туда и обратно.

В марте этого года XB-1 стал первым частным сверхзвуковым реактивным самолетом, совершившим полет под управлением пилота Билла «Дока» Шумейкера. 7 октября 2024 года главный летчик-испытатель Тристан «Джеппетто» Бранденбург установил новые рекорды высоты (5425 метров) и скорости (0,69 Маха или 791 км/ч) во время 80-минутного полета. Во время этого испытания Boom протестировала свою систему возбуждения флаттера (FES) на скорости 0,6 Маха, чтобы выявить потенциальные структурные проблемы.

Стратегия тестирования фокусируется на постепенном увеличении скорости и высоты XB-1 для снижения рисков. Планируется провести еще пять полетов перед попыткой преодолеть звуковой барьер. XB-1 служит базой для Overture, коммерческого сверхзвукового авиалайнера компании Boom, который предназначен для перевозки 64–80 пассажиров на скорости 1,7 Маха (около 2200 км/ч) с дальностью полета 7869 км.

Отличаясь от Concorde, Overture будет использовать технологии снижения шума для минимизации звуковых ударов, что позволит выполнять полеты над сушей в соответствии с современными экологическими стандартами. Его двигатель Symphony способен использовать 100% устойчивое авиационное топливо (SAF), подчеркивая приверженность Boom экологически чистой авиации. Кроме того, Overture сможет использовать стандартные взлетно-посадочные полосы, что было проблематично для Concorde. Производство Overture планируется начать в 2025 году, испытательные полеты — в 2027 году, а коммерческая эксплуатация — к 2029 году. United Airlines и другие компании уже проявляют интерес к этому инновационному самолету, предвещая возрождение сверхзвуковых путешествий.