Boeing, один из крупнейших мировых производителей самолетов, не смог пережить трудные дни. Теперь компания официально застряла в долгах.

Американский авиационный гигант Boeing так и не смог оправиться от аварий и скандалов, связанных с его самолетами типа 737 Max 9. Из-за экономических проблем, увольнений десятков тысяч сотрудников и периодов забастовок одна из крупнейших авиационных компаний в истории оказалась на грани банкротства.

Дефекты и проблемы качества в производственных процессах компании стали еще более серьезными из-за разногласий с членами профсоюза. В ходе недавних переговоров с профсоюзом IAM предложение о 25-процентном повышении заработной платы по сравнению с четырехлетним контрактом было почти единогласно отклонено рабочими. Увеличение предложения Boeing до 30 процентов также не было принято представителями профсоюзов.

Однако, несмотря на все эти негативы, положение Boeing на рынке позволяет компании выжить. Тот факт, что это одна из двух компаний, наряду с Airbus, производящих полноразмерные пассажирские самолеты, необходимые мировой авиационной отрасли, является своего рода палочкой-выручалочкой для Boeing. Оба производителя имеют многолетние портфели заказов, и Airbus не имеет возможности удовлетворить отмененные заказы от Boeing.

По последней информации, из-за кризиса компания вынуждена постоянно брать кредиты у консорциума банков. Растущая долговая нагрузка Boeing и проблемы с денежными потоками вызывают обеспокоенность финансового сообщества.

Источники доходов компании серьезно пострадали, особенно из-за остановки производства и задержек поставок. Тот факт, что большая часть доходов от продажи самолетов поступает во время поставок, еще больше затрудняет выход Boeing из долговой спирали.

Эксперты отрасли констатируют, что хотя Boeing и уступил долю рынка Airbus, маловероятно, что он полностью рухнет из-за дуополической структуры в авиационной отрасли.