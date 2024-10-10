OnePlus 13 будет поддерживать магнитную зарядку, похожую на технологию MagSafe от Apple.

OnePlus подтвердила эту функцию для своего следующего флагмана через пост на Weibo в Китае, сделанный ее руководителем по стране Луисом Ли. В посте говорится, что OnePlus 13 будет иметь магнитную функцию для беспроводной зарядки, которая очень похожа на зарядку Qi2 с технологией MagSafe. С этой функцией OnePlus 13 может иметь магнитную катушку сзади, которая позволит вам быстро заряжать телефон по беспроводной сети.

Интересно, что OnePlus уже внедрил более быструю беспроводную зарядку в своих предыдущих моделях, поэтому вполне вероятно, что бренд может использовать двойной подход и позволить людям заряжать с помощью Qi2 или собственной фирменной поддержки зарядки. OnePlus не будет первым брендом Android-смартфонов, который будет поддерживать функцию зарядки, которая была ранее анонсирована в смартфонах Infinix Zero 40 5G и HMD.

Первые новости и характеристики, циркулирующие в Интернете о OnePlus 13, выглядят многообещающе. Уже появились фото новой отделки флагманского телефона, также сообщалось о большом увеличении оперативной памяти до 24 ГБ. Телефон может быть оснащен большой батареей емкостью 6000 мАч, которая поддерживает проводную быструю зарядку 100 Вт и беспроводную быструю зарядку 50 Вт. Все эти изменения могут оказать большое влияние на стартовую цену телефона.

Запуск OnePlus 13 в Китае должен быть подтвержден в ближайшие несколько дней, однако запуск OnePlus 13 по всему миру ожидается не раньше начала 2025 года.