Он переходит на Unreal Engine 5 и разрабатывает «несколько новых игр».

На вчерашнем чемпионате мира по Halo разработчик 343 Industries объявил, что официально меняет свое название на Halo Studios. Компания также сообщила, что у нее есть несколько новых игр в разработке, и что она переводит всю будущую разработку Halo со своего фирменного движка Slipspace Engine на Unreal Engine 5.

В видео на YouTube новая студия показала элементы из исследовательской работы Unreal Engine "Project Foundry", которая велась в течение последних нескольких лет. Пока это всего лишь техническая демонстрация, но она показала проекты элиты Мастера Чифа и Ковенанта, а также три биома, включая локацию типа Каскад, пострадавшие от Потопа Чумные земли и заснеженные Холодные земли.

«При всем уважении, некоторым компонентам Slipspace уже почти 25 лет», — рассказал Xbox Wire арт-директор Halo Studios Крис Мэтьюз. «Хотя 343 непрерывно разрабатывала игру, есть аспекты Unreal, которые Epic разрабатывала уже некоторое время и которые недоступны нам в Slipspace, и на их воспроизведение ушло бы огромное количество времени и ресурсов».

Компания планирует нанять новых сотрудников и организовать работу нескольких команд над несколькими играми одновременно с использованием централизованного конвейера UE5. Halo Studios не раскрыла никаких конкретных проектов или сроков, а генеральный директор Пьер Хинтце просто сказал, что они будут «готовы, когда будут готовы». Студия находилась под руководством Хинтце, генерального директора Брайана Коски и главного операционного директора Элизабет Ван Вик с тех пор, как генеральный директор студии Бонни Росс покинула ее в 2022 году.

Часть этой информации просочилась в начале 2023 года , когда появились сообщения о том, что 343 «начинает с нуля» разработку Halo после увольнений. Сообщалось, что студия переходит на Unreal Engine после проблем со своей устаревшей платформой Slipspace. В то время 343 Industries подтвердила , что она «здесь, чтобы остаться» после слухов о том, что Microsoft может передать франшизу Halo другим студиям.