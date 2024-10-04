Список устройств, которые получат обновление HyperOS 2.0, над которым работает Xiaomi и которое планируется выпустить в ближайшее время.

После того, как vivo недавно анонсировала свою операционную систему на базе Android 15, другие компании также начали работать над новым обновлением операционной системы. HyperOS 2.0, над которой работает Xiaomi, также будет работать на Android 15. Хотя точная дата пока не названа, ожидается, что новое обновление будет выпущено в этом месяце. Вот первые устройства Xiaomi, получившие обновление HyperOS 2.0…

Обновление, дата запуска которого пока не известна, принесет множество нововведений. Благодаря появившейся сейчас информации стало ясно, какие устройства Xiaomi и Redmi получат пакет HyperOS 2.0. Также среди выпущенных устройств — Xiaomi 15 и 15 Pro. В то время как Xiaomi 15 поставляется с версией программного обеспечения OS2.0.1.5.VOCCNXM, 15 Pro также будет поставляться с версией программного обеспечения OS2.0.1.2.VOBCNXM.

Помимо серии Xiaomi 15, обновление также тестируется на десятках устройств и сначала обновление выйдет в Китае. Хотя для глобального запуска необходимо еще немного подождать, глобальный запуск ожидается в декабре.

Вот устройства, которые получат обновление HyperOS 2.0: