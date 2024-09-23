Компания General Atomics представила полномасштабную модель своего беспилотного боевого самолета (CCA).

Основанный на прототипе XQ-67A, этот автономный истребитель разрабатывается компанией General Atomics в рамках программы CCA ВВС США. Его основная цель — помогать летчикам-истребителям, взяв на себя роли, традиционно выполняемые пилотируемыми самолетами, например, служить сенсорными или оружейными платформами. Вместо того, чтобы пилот контролировал каждый аспект полета и боя, CCA позволяет человеку-оператору действовать скорее как командир эскадрильи, с несколькими автономными самолетами, работающими в тандеме для выполнения миссий.

Эти роботизированные ведомые, как их часто называют, будут летать впереди основного пилотируемого самолета, действуя как в качестве приманки, так и в качестве наступательных или оборонительных средств. Они также будут способны общаться между собой, чтобы определять наилучший курс действий, включая взаимодействие с вражескими силами и автономное перемещение по сложному воздушному пространству.

Это развитие обусловлено не только технологическими достижениями, но и растущей стоимостью производства современных истребителей. Стоимость строительства истребителя резко возросла после Второй мировой войны. Что еще хуже, производственные линии крупных западных производителей оборонных самолетов уже работают на полную мощность, что ограничивает возможности по масштабированию производства, даже несмотря на то, что геополитическая напряженность подстегивает гонку вооружений.

Кроме того, экономическое бремя выходит за рамки самих самолетов. Набор, обучение и удержание летчиков-истребителей — это дорогостоящее и трудоемкое занятие, добавляющее к уже огромным расходам, с которыми сталкиваются военно-воздушные силы по всему миру. Интегрируя автономные летательные аппараты, такие как CCA, военные могут облегчить некоторые из этих финансовых проблем, одновременно снижая риски для человеческой жизни, тем самым выступая в качестве фактора повышения боеспособности.

Однако реализация этих изменений не лишена своих проблем. Технология, необходимая для того, чтобы сделать автономные боевые самолеты боеспособными, все еще находится в стадии разработки. Еще более актуальны этические проблемы, связанные с использованием роботов в войне. Человеческий надзор остается ключевым вопросом, поскольку идея позволить автономным самолетам участвовать в смертельном бою без строгого контроля со стороны человека чревата опасностью.