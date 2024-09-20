Huawei MatePad Pro 12.2 (2024) и MatePad 12 X можно заряжать со скоростью 100 Вт и 66 Вт соответственно.

Huawei MatePad Pro 12.2 (2024) и Huawei MatePad 12 X были запущены на некоторых мировых рынках, через месяц после того, как планшеты были представлены в Китае. MatePad 12X оснащен 12-дюймовым ЖК-экраном и аккумулятором емкостью 10 100 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт, в то время как модель Pro оснащена 12,2-дюймовым OLED-дисплеем и имеет двухэлементный аккумулятор с более высокой скоростью зарядки. Оба планшета оснащены 13-мегапиксельной задней камерой и 8-мегапиксельной фронтальной камерой.

Цена Huawei, MatePad Pro 12.2 (2024) установлена на уровне £699,99 за модель с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, в то время как компания также будет продавать вариант с 512 ГБ встроенной памяти по цене £799,99 (примерно 88 900 рупий). Он будет продаваться в черном (стандартном) и золотом (PaperMatte) цветовых решениях — последний имеет дисплей, который, как утверждается, обеспечивает ощущение письма на бумаге.

С другой стороны, цены на Huawei MatePad 12 X начинаются от £549,99 за вариант 12 ГБ + 256 ГБ. Он предлагается в стране в цветовых решениях Greenery и White. Планшет доступен в третьем цветовом решении Sakura Pink, которое указано на глобальном сайте .

Компания оснастила MatePad Pro 12.2 (2024) 12,2-дюймовым экраном Tandem OLED с разрешением 2,8K (1840x2800 пикселей), который обновляется с частотой 144 Гц и имеет пиковую яркость 2000 нит. Планшет доступен в варианте дисплея PaperMatte с наноразмерной текстурой. Huawei утверждает, что эта отделка имитирует ощущения от письма на бумаге.

MatePad Pro 12.2 (2024) оснащен восьмиядерным чипом Kirin T91 и работает на HarmonyOS. Устройство оснащено 12 ГБ оперативной памяти в паре с 512 ГБ встроенного хранилища.

Вы получаете 13-мегапиксельную основную заднюю камеру в паре с 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой на MatePad Pro 12.2 (2024). На передней панели есть 8-мегапиксельная камера, которую можно использовать для видеозвонков или селфи.

По данным Huawei, на MatePad Pro 12.2 (2024) установлено восемь динамиков, а планшет оснащен двухъячеечным аккумулятором емкостью 5050 мАч (фактически 10 100 мАч), который можно зарядить за 55 минут с помощью адаптера SuperCharge мощностью 100 Вт. Габариты планшета составляют 182,53x271,25x5,5 мм, а вес — 508 г.

Huawei MatePad 12 X оснащен 12-дюймовым 2,8K (1840x2800 пикселей) ЖК-экраном с частотой обновления до 144 Гц, пиковой яркостью 1000 нит и тройной сертификацией TÜV Rheinland. Также доступен вариант дисплея PaperMatte, как и MatePad Pro 12.2 (2024).

Планшет работает на HarmonyOS 4.2 и оснащен 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Huawei пока не объявила подробности о процессоре MatePad 12 X. Он имеет те же характеристики камеры, что и модель MatePad Pro 12.2 (2024).

Планшет оснащен шестью стереодинамиками и поддерживает функцию разделения экрана одним касанием. Он совместим с Huawei MPencil 3-го поколения и Huawei Smart Magnetic Keyboard.

Huawei MatePad 12 X оснащен аккумулятором емкостью 10 100 мАч в паре с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт. Варианты подключения планшета включают двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.2, OTG и порт USB Type-C. Его размеры составляют 183x270x5,9 мм, а вес — 555 г.