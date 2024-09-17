Форма и рельеф Марса могут быть результатом исчезновения луны, предполагает астроном Майкл Эфроимский.

Марс не похож ни на одну другую планету в нашей солнечной системе из-за своей особой эллипсоидальной формы, имеющей разные размеры по всем трем осям. Хотя сегодня у него есть две крошечные луны, Красная планета могла когда-то иметь гораздо большую луну, согласно теории, предложенной Майклом Эфроимским, астрономом из Военно-морской обсерватории США в Вашингтоне, округ Колумбия. Эта луна, потенциально названная Нерио, могла сыграть значительную роль в формировании нынешнего рельефа планеты, включая ее обширные возвышенности и глубокие долины.

Марс является домом для некоторых из самых экстремальных особенностей в Солнечной системе, включая выступ Тарсис, область шириной около 5000 километров и высотой до 7 километров. На противоположной стороне планеты находится Терра Сабия, еще одна возвышенная область, вместе с Большим Сиртом, огромным щитовым вулканом.

Согласно исследованию , опубликованному в онлайн-журнале arXiv, эти уникальные особенности могут быть остатками древнего спутника Марса, вызывавшего приливы в магматических океанах планеты, подобно тому, как спутник Земли вызывает приливы в наших морях.

По словам Эфроимского, спутник Нерио мог быть уничтожен столкновением или выброшен за пределы Солнечной системы из-за гравитационных взаимодействий. Хотя такие события были обычным явлением в ранней Солнечной системе, нет четких доказательств, таких как цепочки кратеров, указывающих на то, что это происходило на Марсе. Возможно, геологическая деятельность могла стереть любые признаки существования Нерио.

Хотя гипотеза остается спекулятивной, она предполагает, что драматический ландшафт Марса мог быть сформирован как Нерио, так и последующими геологическими процессами. Эфроимский призывает к дальнейшим исследованиям для изучения потенциальных доказательств существования этой потерянной луны и ее влияния на уникальные особенности Марса.