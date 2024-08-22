У Microsoft также есть колпачки для джойстиков, которые можно распечатать на 3D-принтере.

Xbox продолжает удивлять своими возможностями для геймеров с ограниченными возможностями. Наряду с некоторыми обновлениями линейки консолей Xbox, Microsoft представила в среду несколько новых контроллеров, чтобы помочь большему количеству людей ощутить радость от игр.

Xbox Adaptive Joystick удовлетворяет то, что Microsoft назвала широко выраженной «потребностью в доступном, единственном джойстике» для использования с другими контроллерами Xbox. Разработанный для людей с ограниченной подвижностью, он имеет четыре настраиваемых кнопочных входа на передней панели, стандартный стик и еще две назначаемые кнопки бампера и триггерного типа.

Вы можете подключить проводной джойстик к Xbox Adaptive Controller или консоли. Кроме того, вы можете связать его со стандартным геймпадом Xbox с помощью Xbox Controller Assist (одиночная игра или кооперативная игра). Xbox Adaptive Joystick также имеет резьбу в четверть дюйма для крепления, что добавляет ему универсальности.

Джойстик поступит в продажу в начале 2025 года по цене всего $30.

Microsoft также выпускает файлы для 3D-печати для адаптивных накладок на джойстики, разработанных для тех, у кого проблемы с захватом стандартных джойстиков Xbox. Вы можете распечатать адаптеры в форме пластины, купола, узкой палочки, «pull» (глубокая чашеобразная поверхность), сферы и пользовательской основы для добавления материалов, таких как глина или формовочный пластик.

Конечно, вам понадобится собственный 3D-принтер, воспользоваться услугами друга или найти профессиональную службу, чтобы напечатать их. Файлы для печати бесплатны на Xbox Design Lab.

В партнерстве с 8BitDo беспроводной контроллер Lite SE 2.4G представляет собой геймпад со всеми входами на верхней поверхности. Он имеет кнопки с низким сопротивлением и «высокочувствительные» джойстики с эффектом Холла. Он даже включает в себя нескользящий силиконовый коврик, чтобы держать все устойчиво. В качестве бонуса он включает кнопки Super Buttons от 8BitDo, впервые упакованные с механической клавиатурой, вдохновленной Nintendo.

8BitDo Lite SE 2.4G доступен с сегодняшнего дня по цене $60.

Наконец, контроллер ByoWave Proteus, представленный ранее в этом году в рамках Всемирного дня осведомленности о доступности, теперь доступен для заказа. Инновационный модульный геймпад имеет детали «snap and play», которые предлагают более 100 миллионов комбинаций, адаптированных под ваши потребности. Proteus доступен за $299 в США, ЕС, Великобритании и Канаде.