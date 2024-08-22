Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Proxvosst
Представлен Tecno Spark Go 1 с аккумулятором 5000 мАч и классом защиты IP54
Tecno Spark Go 1 оснащен 6,67-дюймовым дисплеем HD+ (720x1600 пикселей) с частотой обновления 120 Гц.

Tecno Spark Go 1 был выпущен в качестве последнего представителя серии Spark. Новый смартфон от компании Transsion Holdings поставляется в двух цветовых решениях и четырех вариантах оперативной памяти и хранилища. Он работает на базе SoC Unisoc T615 с оперативной памятью объемом до 8 ГБ. Tecno Spark Go 1 может похвастаться 6,67-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Он имеет корпус с классом защиты IP54 и оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает зарядку мощностью 15 Вт.

Подробности о цене и доступности Tecno Spark Go 1 пока не объявлены. В настоящее время он представлен на официальном сайте Tecno в цветовых решениях Glittery White и Startrail Black и четырех конфигурациях ОЗУ и хранилища — 6 ГБ + 64 ГБ, 8 ГБ + 64 ГБ, 6 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 128 ГБ.

Tecno Spark Go 1 работает на Android 14 Go Edition и оснащен 6,67-дюймовым HD+ (720x1600 пикселей) с частотой обновления 120 Гц. Дисплей имеет вырез для селфи-камеры. Телефон также получил функцию Dynamic Port, которая отображает уведомления вокруг выреза фронтальной камеры. Он работает на чипсете Unisoc T615 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ встроенной памяти. Благодаря технологии слияния памяти 8 ГБ встроенной памяти можно расширить до 16 ГБ, добавив дополнительное неиспользуемое хранилище.

Что касается оптики, Tecno Spark Go 1 имеет двойную заднюю камеру, состоящую из 13-мегапиксельного основного датчика с двойной вспышкой. Для селфи и видеочатов есть 8-мегапиксельная камера спереди с двойной вспышкой.

Tecno Spark Go 1 оснащен двумя динамиками со звуком DTS. Он имеет класс защиты IP54 и оснащен ИК-управлением. В телефоне установлен боковой сканер отпечатков пальцев для аутентификации. Он оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт. Сообщается, что аккумулятор обеспечивает до 60 дней в режиме ожидания и до 31 часа разговоров на одной зарядке. Кроме того, утверждается, что телефон 4G обеспечивает бесперебойную работу без каких-либо задержек в течение четырех лет.

 

#смартфон #tecno #spark #tecno spark go 1 #transsion holdings
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На фоне выхода обновления Android 15 поддержка старых моделей Xiaomi, Redmi и Poco сокращается
3
SellCell: Большинство покупателей не могут позволить себе iPhone 16 из-за высокой стоимости
5
Генератор кадров LSFG 2.3 проверили в Black Myth: Wukong - вдвое больше fps на бюджетных видеокартах
2
Военкоры: Российские войска практически полностью освободили населённый пункт Нелеповка
+
Final Fantasy XVI выйдет на ПК 17 сентября
1
Раскрыты очередные подробности об iPhone 16 Pro Max и iPhone SE 4
+
Galaxy Z Fold 6 Slim может стать первым складным смартфоном Samsung с рамкой из титана
+
COMAC ARJ21 успешно приземлился в аэропорту Соронг на узкой полосе 1600x30 метров
+
Colorful представила iGame RTX 4080 SUPER Advanced OC с дизайном по игре Black Myth: Wukong
+
Аналитики рассказали, что проще выиграть деньги в рулетке в казино, чем заработать на мемкоинах
5
Танкисты РФ оснастили Т-80 гигантским защитным "мангалом" с вентиляцией и походной кроватью
1
В Германии избегают сравнения действий ВСУ с Курской битвой времен Великой Отечественной войны
2
Исследования Полярной звезды раскрывают тайны ее поверхности и близкого компаньона
1
OnePlus 12 получил крупное обновление безопасности Android объемом 1,25 ГБ
+
В России идет строительство новой автодороги до границы с Китаем
1
В сети появились новые изображения Samsung Galaxy S25 Ultra
+
Core Ultra 9 285K легко обошёл Ryzen 9 9950X в Geekbench 6, но AMD готовит Intel неприятный сюрприз
3
Huawei Watch D2 с манжетой для измерения артериального давления выйдет в конце сентября
+
Итальянские исследователи разработали человекоподобного робота с реактивными двигателями
1
Китайский док-амфибия Type 071 оснащен новой лазерной системой
+

Популярные статьи

Сколько сегодня стоит игровой ПК для 1080р-4К, и есть ли смысл экономить на вторичном рынке
40
Немного рассуждений о теории охлаждения ПК
14
Краткий справочник по встроенной графике AMD - от HD 6410D до Radeon 890M
20
10 процессоров долгожителей всех времен — с ними игровому ПК не требовался апгрейд много лет
85
Тестирование системного блока, купленного по цене блока питания
19
ТОП-8 лучших игровых Android-смартфонов до 16 000 рублей на конец лета 2024
1
Открытие Gamescom 2024 как показатель деградации игровой индустрии
6
ТОП-7 процессоров стоимостью от 15 до 30 тысяч рублей, актуальных для игр в 2024 году
16
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507
9
Как узнать, что ваш роутер взломан, и можно ли получить реальный срок за использование чужого Wi-Fi
10

Сейчас обсуждают

Блейд
13:19
Кудахцев прекрати
Актуальные подборки видеокарта + процессор для апгрейда игрового ПК под разрешение 1080р и 2К
Колючка
13:19
Не распинайся перед ним, это очередной местный фрик. Умудрился угробить 3 ССД подряд, поехал кукухой и создал себе теорию ненужности ССД в принципе.
Собираем ультрабюджетный ПК за 22000 рублей, способный запустить все современные игры с высоким FPS
Колючка
13:16
"Так в цивилизованном обществе ведутся дискуссии." Поэтому ты начал дискуссию вот так: "А ты смешной сынок...", да? Это признак цивилизованности?
Игры серии Virtua Fighter на ПК, и о том, как nVidia не смогла в 3D видеокарты
Akuma
13:12
У меня Cooler Master HAF922, на текущий момент устраивает всем.
10 процессоров долгожителей всех времен — с ними игровому ПК не требовался апгрейд много лет
Блейд
13:10
Отдыхаю на море с девчонками, и пиво пью.
Собираем ультрабюджетный ПК за 22000 рублей, способный запустить все современные игры с высоким FPS
Genry
13:09
У Бублика опять дырка! То, что винда "забыла" перенести протестированый код (по сути, драйвер процессора) в основное ядро - у него это AMD ошиблась.
AMD признала ошибки при определении производительности процессоров Ryzen 9000 во время тестов
Артём Николаев
13:07
Где-то на ноутах они доступны? Почти везде кроме часов толком ничего не настраивается. HP и Dell вообще кинули своих клиентов в РФ. Приложения постоянно спамят уведомлениями, а открываешь - тебя посыл...
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507
Артём Николаев
13:04
Секта яблочников потому и популярна, что не все хотят вонючий-скрипучий пластик и дешманскую TN матрицу, либо инопланетный артефакт с воющими турбинами и килограммовым БП. Скоростей уже хватает, хочет...
Обзор ноутбука ASUS Vivobook S15 OLED S5507
Antithesis
13:03
Абсолютли
Актуальные подборки видеокарта + процессор для апгрейда игрового ПК под разрешение 1080р и 2К
Nvidia&Intel Hater
12:53
Превратить в такой позор за последние лет 8 сайт надо было уметь,а был ведь лучшим.Даже тот же вражеский overclockers.ua не скатился в такое дерьмо.там нет статей ни о политике ,ни рекламных,даже обзо...
Актуальные подборки видеокарта + процессор для апгрейда игрового ПК под разрешение 1080р и 2К
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем