Tecno Spark Go 1 оснащен 6,67-дюймовым дисплеем HD+ (720x1600 пикселей) с частотой обновления 120 Гц.

Tecno Spark Go 1 был выпущен в качестве последнего представителя серии Spark. Новый смартфон от компании Transsion Holdings поставляется в двух цветовых решениях и четырех вариантах оперативной памяти и хранилища. Он работает на базе SoC Unisoc T615 с оперативной памятью объемом до 8 ГБ. Tecno Spark Go 1 может похвастаться 6,67-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Он имеет корпус с классом защиты IP54 и оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает зарядку мощностью 15 Вт.

Подробности о цене и доступности Tecno Spark Go 1 пока не объявлены. В настоящее время он представлен на официальном сайте Tecno в цветовых решениях Glittery White и Startrail Black и четырех конфигурациях ОЗУ и хранилища — 6 ГБ + 64 ГБ, 8 ГБ + 64 ГБ, 6 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 128 ГБ.

Tecno Spark Go 1 работает на Android 14 Go Edition и оснащен 6,67-дюймовым HD+ (720x1600 пикселей) с частотой обновления 120 Гц. Дисплей имеет вырез для селфи-камеры. Телефон также получил функцию Dynamic Port, которая отображает уведомления вокруг выреза фронтальной камеры. Он работает на чипсете Unisoc T615 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и до 128 ГБ встроенной памяти. Благодаря технологии слияния памяти 8 ГБ встроенной памяти можно расширить до 16 ГБ, добавив дополнительное неиспользуемое хранилище.

Что касается оптики, Tecno Spark Go 1 имеет двойную заднюю камеру, состоящую из 13-мегапиксельного основного датчика с двойной вспышкой. Для селфи и видеочатов есть 8-мегапиксельная камера спереди с двойной вспышкой.

Tecno Spark Go 1 оснащен двумя динамиками со звуком DTS. Он имеет класс защиты IP54 и оснащен ИК-управлением. В телефоне установлен боковой сканер отпечатков пальцев для аутентификации. Он оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт. Сообщается, что аккумулятор обеспечивает до 60 дней в режиме ожидания и до 31 часа разговоров на одной зарядке. Кроме того, утверждается, что телефон 4G обеспечивает бесперебойную работу без каких-либо задержек в течение четырех лет.