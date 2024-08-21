Новая версия часов Huawei Watch D планируется к запуску 24 сентября.

Все умные носимые устройства рекламируют множество функций отслеживания здоровья, но большинство измеряют только основные показатели. Затем идут устройства, такие как Huawei Watch D, которые работают как манжета для измерения артериального давления на запястье (у них есть надувной браслет) в дополнение к отслеживанию ЭКГ. В тестах было обнаружено, что, хотя точность измерений артериального давления не была 100%, она была достаточно хороша для отслеживания общего состояния здоровья.

Модель второго поколения может оказаться еще лучше, но прошло несколько лет с момента запуска оригинального Watch D, а замены пока не видно. Это должно измениться в сентябре, поскольку пользователь Weibo @UncleKanshan сообщает, что Huawei Watch D2, скорее всего, будет представлен 24 сентября.

Huawei официально запланировала презентацию новых продуктов на сентябрь – звездой шоу станет тройное складное устройство. Это событие может также принести Huawei Watch D2. К сожалению, инсайдеры не располагают информацией о том, какие функции будут добавлены или улучшены в часах второго поколения.

Измерение артериального давления — редкая функция в умных часах, и еще реже можно увидеть, как оно выполняется с помощью надувной манжеты. Это то, что сделало Huawei Watch D особенными, и это должно оставаться главной функцией D2.