Будущие телефоны Xiaomi могут быть оснащены аккумулятором емкостью до 7500 мАч.

В прошлом месяце суббренд Xiaomi представил Redmi K70 Extreme Edition с аккумулятором емкостью 5500 мАч и поддержкой быстрой зарядки 120 Вт. Теперь китайский гигант смартфонов, похоже, готовится к созданию более мощных аккумуляторов для своих будущих телефонов. Говорят, что Xiaomi работает над технологией оснащения аккумулятора емкостью 7000 мАч зарядкой 120 Вт или аккумулятора емкостью 7500 мАч зарядкой 100 Вт в смартфоне. Сообщается, что другие производители смартфонов также рассматривают возможность установки аккумуляторов с более высокой плотностью энергии в свои будущие телефоны.

Tipster Digital Chat Station на Weibo утверждает, что Xiaomi рассматривает различные решения для быстрой зарядки своих телефонов с батареями емкостью 5500 мАч, 6000 мАч, 6500 мАч, 7000 мАч и даже 7500 мАч. Сообщается, что бренд работает над батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 120 Вт и батареей емкостью 5500 мАч с поддержкой зарядки 100 Вт. Последняя может полностью зарядиться за 18 минут.

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Xiaomi, как утверждается, тестирует аккумулятор емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт, которая может полностью зарядить устройство за 34 минуты. Инсайдер говорит, что рассматривает аккумулятор емкостью 6500 мАч и комбинацию зарядки 100 Вт, которая может обеспечить полную зарядку за 30 минут.

Также сообщается, что рассматриваются комбинация батареи 7500 мАч и зарядки 100 Вт и батареи 7000 мАч с зарядным решением 120 Вт. Первый вариант может полностью зарядиться за 63 минуты, а второй, как утверждается, может зарядиться всего за 49 минут. Эти комбинации находятся на рассмотрении.

Главные конкуренты Xiaomi OnePlus и Oppo , вероятно, также представят телефоны с более емкими батареями. Ожидается, что дочерние компании BBK выпустят телефон с батареей емкостью 6500 мАч. Предположительно, они тестируют прототипы с батареями, в которых используются кремниевые материалы нового поколения. OnePlus Ace 3 Pro с батареей емкостью 6100 мАч был выпущен в июне на прошлой неделе.

Большинство телефонов в портфолио Xiaomi оснащены батареями емкостью 5000 мАч. Недавно выпущенные Redmi Note 13 Pro+ и Redmi K70 Ultra оснащены батареей емкостью 5500 мАч с быстрой зарядкой 120 Вт. Эта технология быстрой зарядки, как утверждается, позволяет заполнить батарею с нуля до 100 процентов всего за 24 минуты.