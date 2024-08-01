Новая версия программного обеспечения Full Self-Driving (FSD) для Tesla уже доступна.

Tesla начала широкомасштабный выпуск своего новейшего программного обеспечения Full Self-Driving (FSD) версии 12.5. Это последнее обновление FSD теперь касается автомобилей, оснащенных набором датчиков и процессоров Tesla Hardware 4 (HW4). Владельцам старых моделей Tesla с HW3 придется подождать, пока компания будет бороться с оптимизацией программного обеспечения для менее мощного оборудования. Сам Маск оценивает эту задержку примерно в десять дней, но история показывает, что это может занять больше времени.

Разрыв между производительностью HW3 и HW4 подчеркивает растущую обеспокоенность среди наблюдателей за Tesla: способно ли старое оборудование компании поддерживать все более сложное программное обеспечение, необходимое для FSD в его текущем состоянии, не говоря уже о реальном автономном вождении? Поскольку каждое обновление требует все большей вычислительной мощности, почти наверняка HW3 никогда не сможет достичь обещанного уровня автономности.

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Для тех, кому посчастливилось иметь HW4, версия 12.5 обещает значительные улучшения. Маск заявил, что водители смогут ездить год без необходимости вмешательства - смелое заявление, которое было встречено скептически. Даже энтузиасты Tesla, хотя и жаждут протестировать новое программное обеспечение, считают такое заявление невероятным.

Объединение стеков вождения по шоссе и улицам - функция, которая, как ожидается, улучшит способность системы справляться со сложными сценариями вождения, снова отложено до более позднего обновления. Это еще больше смягчает ожидания от версии 12.5 и подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается Tesla при интеграции разнообразных требований различных условий вождения.

Несмотря на сохраняющиеся сомнения и задержки, выпуск FSD 12.5 знаменует собой еще один шаг в стремлении Tesla к автономному вождению. Хотя обещания, данные генеральным директором, возможно, никогда не будут выполнены нынешним поколением транспортных средств, достигнутый на сегодняшний день прогресс неоспорим.