Технологии Samsung Galaxy предоставят болельщикам по всему миру новый, более близкий взгляд на величайших спортсменов мира во время Олимпийских игр 2024.

Samsung сотрудничает с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Олимпийской службой вещания (OBS) для трансляции Олимпийских игр 2024 года в Париже этим летом.

Впервые церемония открытия пройдет за пределами стадиона: спортсмены пройдут парадом на плавучих платформах по Сене. На этих лодках будет установлено более 200 устройств Galaxy S24 Ultra , которые будут транслировать парад через частную сеть 5G.

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Трансляция будет осуществляться в сотрудничестве с компанией Orange, которая устанавливает вдоль реки более десятка антенн 5G. Во время парада в качестве антенн будут выступать катера-ретрансляторы.

Та же технология будет применена на соревнованиях по парусному спорту в Марселе, средиземноморском городе в 650 км к югу от Парижа, что позволит болельщикам следовать за своими любимыми олимпийцами на пути к славе.

Samsung заявляет, что это следующий шаг в ее участии в Олимпийских и Паралимпийских играх. Компания традиционно раздает свой новейший смартфон всем участвующим спортсменам и с 1998 года раздала более 120 000 мобильных продуктов.

Мы ожидаем увидеть, какое устройство получат спортсмены в этом году. Это может быть изготовленный на заказ Galaxy S24 Ultra, но это также может быть новейшая складная модель, запуск которой ожидается через несколько недель.