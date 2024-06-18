Иногда прогнозы ИИ выглядят уж очень не оптимистично.

Что нас ждет в будущем – это вопрос, над которым часто задумываются многие из нас. Будут ли у нас космические путешествия, телепортация, летательные аппараты или умные очки для наших смартфонов? Многие телешоу, фильмы и литература, изображающие футуристическую Землю, питают наше воображение. Хотя реальность более ужасающая, чем мы могли себе представить, ИИ лишил нас необходимости размышлять о будущем человечества.

UNILAD создал серию изображений, показывающих, как, по его мнению, будет выглядеть человечество через 1000 лет, с помощью программы искусственного интеллекта Midjourney. Результаты просто пугающие. Хотя неудивительно, что программное обеспечение, созданное в результате технологических разработок, предвидит мир, в котором роботы заменят людей, тем не менее, картины вызывают тревогу.

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Особое беспокойство вызывает внешний вид лиц на этих фотографиях; вместо кожи на наших щеках и лбу ее заменяют кабели и другие механические устройства, придавая лицам вид, напоминающий скелет киберпанка. Также неясно, как человечество могло стать покрытыми проволокой киборгами. Является ли это признаком того, насколько сильно технологии повлияют на нашу жизнь, или закрытие наших лиц проводами станет следующим большим трендом в моде? С другой стороны, после тысячи лет эволюции эта картина могла бы показать, как мог бы развиваться сам ИИ.

Хорошей новостью является то, что программа не предсказывала, что все станут киборгами, покрытыми проволокой. Однако плохая новость заключается в том, что даже наиболее узнаваемые человеческие лица, похоже, не наслаждаются своей будущей жизнью. Некоторые лица в следующем наборе изображений не слишком отличаются от того, как мы выглядим сейчас, хотя они кажутся немного более изношенными.

Глядя на эти изображения, вы, возможно, будете удивлены двумя лицами в середине нижнего ряда, надеясь, что ИИ в этом случае допустил ошибку. Мы не знаем, какие ужасы пережили эти два существа, чтобы так сильно исказить свою внешность. Может ли это быть ужасным предзнаменованием того, куда движется общество, или произошло что-то более зловещее?

ИИ может ошибаться относительно того, как человеческая раса будет развиваться в будущем. В любом случае, мы никогда этого не узнаем, если не придумаем, как стать бессмертными в ближайшем будущем.