Стали известны характеристики Galaxy Z Flip 6 еще до официальной презентации на Galaxy Unpacke.

Samsung собирается представить следующий смартфон Galaxy Z Flip 6 на предстоящем мероприятии Galaxy Unpacked, которое состоится 10 июля 2024 года. Хотя до дебюта телефона остался почти месяц, мы уже знаем о нем все, благодаря утечкам от инсайдеров.

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Что ж, новая утечка раскрывает официальные характеристики Galaxy Z Flip 6, которые подтверждают всю ранее просочившуюся информацию о нем.

Последняя утечка предоставлена Smartprix. В ней представлена официальная спецификация Galaxy Z Flip 6. Она похожа на спецификацию, которую мы видим на официальном сайте Samsung. Хотя в нем нет ничего нового, давайте пройдемся по нему, чтобы освежить вашу память о том, что собирается предложить будущий складной телефон-раскладушка Samsung.

Согласно просочившейся официальной спецификации, основным дисплеем Galaxy Z Flip 6 будет Dynamic AMOLED 2X с разрешением Full HD+ (2640 x 1080 пикселей) и частотой обновления 120 Гц, а экраном на крышке будет Super AMOLED с разрешением 720 x 748 пикселей. Хотя размеры этих экранов не упоминаются, насколько нам известно, размер основного дисплея составит 6,7 дюйма, а размер обложки — 3,4 дюйма.

Что касается вычислительной мощности, то в официальной спецификации Galaxy Z Flip 6 указано, что телефон будет оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Хотя об оперативной памяти и хранилище ничего не говорится, предыдущая утечка показала, что он будет доступен в двух конфигурациях памяти: 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти. Телефон будет работать под управлением Android 14 One UI 6.1.1.

Что касается фото, официальная спецификация подтверждает, что телефон будет иметь две задние камеры: широкоугольную/основную камеру на 50 МП с оптической стабилизацией изображения и сверхширокоугольную камеру на 12 МП. Спереди будет одна камера на 10 Мп. Основная камера сзади сможет записывать видео с разрешением до 4K и частотой 60 кадров в секунду.

Варианты подключения Galaxy Z Flip 6: телефон будет оснащен портом USB 3.2 Gen 1 Type-C, трехдиапазонным Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo и НФК. Теперь, когда дизайн, характеристики и цена Galaxy Z Flip 6 известны, все, что нам нужно сделать, — это спокойно дождаться его запуска 10 июля 2024 года.