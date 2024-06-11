Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Proxvosst
Илон Маск запретит устройства Apple, если ChatGPT будет интегрирован на уровне ОС
Илон Маск предупредил о запрете использования и доступа к устройствам Apple в его компаниях, если производитель iPhone интегрирует OpenAI на уровне операционной системы.

Илон Маск говорил о запрете устройств Apple в своих компаниях, если компания продолжит реализацию своих планов по внедрению технологии OpenAI на уровень ОС. Он поделился этим предупреждением в сообщении на X (заблокирована в РФ).

реклама

 Если Apple интегрирует OpenAI на уровне ОС, то устройства Apple будут запрещены в моих компаниях. Это неприемлемое нарушение безопасности. — Илон Маск (@elonmusk) 10 июня 2024 г.

Он даже упомянул, что посетителей, приносящих устройства Apple в его компании, будут просить проверить свои iPhone в службе безопасности, где они будут храниться в клетке.

«И посетителям придется проверять свои устройства Apple у двери, где они будут храниться в клетке Фарадея», — сказал он.

Apple и OpenAI подтвердили соглашение, согласно которому ChatGPT 4o будет доступен на iOS, macOS и iPadOS бесплатно с определенными ограничениями. Apple заявляет, что пользователи могут связать свое платное членство в OpenAI, чтобы получить больше преимуществ и доступа на этих устройствах позднее в этом году. У Маска есть склонность преувеличивать некоторые вещи, и решение о запрете устройств Apple — лишь последнее в его списке.

 Компания много говорила о сохранении конфиденциальности пользовательских данных, даже если они связывают их через OpenAI на своих устройствах. Однако Маск считает, что OpenAI будет использовать свои теневые методы и попытается получить данные пользователей за спиной Apple.

Apple широко использует собственное оборудование и чипы для хранения данных на устройстве, в то время как некоторые другие приложения будут обрабатываться через облачный сервер, особенно когда компания внедряет другие сторонние модели искусственного интеллекта в экосистему Apple Intelligence.

Маск отметил, что Apple следовало бы прибегнуть к созданию собственной модели искусственного интеллекта, а не сотрудничать с такими компаниями, как OpenAI. 

Эти цитаты Маска вряд ли вызывают удивление, поскольку мы все знаем его общественные настроения и нелюбовь к OpenAI и Сэму Альтману.

Маск подал в суд на компанию OpenAI, которую он основал в 2015 году, и ее генерального директора Сэма Альтмана в начале марта, заявив, что они отказались от первоначальной миссии стартапа по разработке ИИ на благо человечества, а не ради прибыли. 

Он также основал свой собственный стартап xAI, пытаясь бросить вызов OpenAI и создать альтернативу вирусному чат-боту ChatGPT.

#apple #iphone #илон маск #chatgpt #openai
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi назвала смартфоны, которые получат Android 16, Android 17 и Android 18 на базе HyperOS
6
Украинская компания создала дрон Raybird с возможностью полёта до 2500 км и 28 часами в воздухе
9
В России налажено серийное производство твердосплавного режущего инструмента для нужд машиностроения
19
В GSMArena сравнили смартфоны Poco F6 и Poco X6 Pro — оба хороши, но лучше купить F6
3
Российский дрон сразился с бронированной версией «Бабы-Яги» ВСУ и вышел из борьбы победителем
1
Редактор Google Photos Magic теперь доступен на большем количестве телефонов Android и iPhone
+
Reuters: Во время полёта к МКС на космическом корабле Starliner произошли четыре утечки гелия
+
ВКС России получили партию учебно-боевых самолётов Як-130
3
Показан новый трейлер игры STALKER 2
1
Эксперт Дандыкин заявил, что ВСУ приходится отступать из Часова Яра из-за переброски сил под Харьков
+
Asia Times: Для военных РФ американский танк Abrams представляет весьма лёгкую цель
+
QNAP Systems представляет новую корпоративную NAS систему TS-765eU
+
Создатель Telegram объяснил, почему он пользуется телефоном Samsung за 170 евро
2
Рособоронэкспорт проведёт презентацию отечественных боевых вертолетов на форуме Helirussia 2024
+
Кризис в Красном море блокирует 2 миллиона контейнеров в портах
+
Складной iPhone появится раньше, чем ожидалось и не будет похож на Galaxy Z Fold 5
+
Realme GT7 Pro станет первым смартфоном на базе Snapdragon 8 Gen 4
+
Завершился финальный коммерческий полет космоплана VSS Unity
1
Slim-версия складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold6 может получить более высокую цену
+
Welt: Берлин не поддерживает идею Макрона об отправке инструкторов на Украину
+

Популярные статьи

Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
139
Почему игровой ноутбук хуже компьютера, а серия NVIDIA GeForce RTX 50 сильно разочарует геймеров
68
Итоги гоночного уик-энда 8-9 июня
2
"Abyss School" - не таких я помню школьниц (краткий обзор игры)
4
Как делать покупки на Xbox через Турцию (Аргентину, Египет)
7
Выбираем лучший процессор для мощного игрового ПК — 10 самых выгодных моделей в 2024 году
50
Ноутбук vs компьютер – как игровая сборка за 213 000р оказалась в 2 раза быстрее лэптопа за 285 000р
14
МВФ настоятельно призвал Вашингтон сократить растущий госдолг США
17
Как работают телескопы - незаменимые инструменты всех астрономов
1
В случае конфликта с Китаем, ВВС США понесут огромные потери из-за отсутствия укрытий для самолётов
3

Сейчас обсуждают

Андрей Бумберс
12:59
Молча ? Может надо было отключать автоматическое обновление?
Xiaomi назвала смартфоны, которые получат Android 16, Android 17 и Android 18 на базе HyperOS
si-cat
12:52
Местные ньюсмракеры и не такое чебучат! Позапускают детсад в сеть...
Call of Duty: Black Ops 6 будет занимать около 300 ГБ памяти
VirussX
12:52
Зрада какая то.
Российский дрон сразился с бронированной версией «Бабы-Яги» ВСУ и вышел из борьбы победителем
si-cat
12:51
Да не памяти, даун, а дискового пространства!!
Call of Duty: Black Ops 6 будет занимать около 300 ГБ памяти
Виктор Гуреев
12:48
Это только для супер мажоров- остальным они нафиг не еужны
MSI показала плату для SSD M.2 с кулером от видеокарты
Немрущий фраг
12:47
1070 ещё походит в мыле. И то за счёт 8гб . Остальные - только как утильсборки на дачу в гараж
Разбираемся, не пора ли продавать старую видеокарту перед выходом линейки NVIDIA GeForce RTX 5000
VirussX
12:45
Это перемога уже? Сегодня начались учения Белоруссии и России по применению Тактического ЯО. Скоро от свинобандерии останется стеклянная поверхность.
Украинская компания создала дрон Raybird с возможностью полёта до 2500 км и 28 часами в воздухе
Alt Irony
12:45
За счёт чего он их достигнет? Тут как раз и говорится о технологическом неравенстве.
Китайские 5-нм чипы окажутся в десять раз дороже выпущенных на Тайване
Krogot
12:44
Я бы так никогда про эту игру бы и не узнал. Теперь знаю, но зачем - непонятно.
"Abyss School" - не таких я помню школьниц (краткий обзор игры)
inchaos75
12:44
С AD конечно вопросов нет, дается доступ группе, в которую включены все сотрудники отдела, которым разрешено подключение и нет проблем, входят под своими логинами/паролями. А при другой ситуации, ког...
Кибербезопасность: Российский менеджер паролей для компаний
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем