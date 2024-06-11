Илон Маск предупредил о запрете использования и доступа к устройствам Apple в его компаниях, если производитель iPhone интегрирует OpenAI на уровне операционной системы.

Илон Маск говорил о запрете устройств Apple в своих компаниях, если компания продолжит реализацию своих планов по внедрению технологии OpenAI на уровень ОС. Он поделился этим предупреждением в сообщении на X (заблокирована в РФ).

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Если Apple интегрирует OpenAI на уровне ОС, то устройства Apple будут запрещены в моих компаниях. Это неприемлемое нарушение безопасности. — Илон Маск (@elonmusk) 10 июня 2024 г.

Он даже упомянул, что посетителей, приносящих устройства Apple в его компании, будут просить проверить свои iPhone в службе безопасности, где они будут храниться в клетке.

«И посетителям придется проверять свои устройства Apple у двери, где они будут храниться в клетке Фарадея», — сказал он.

Apple и OpenAI подтвердили соглашение, согласно которому ChatGPT 4o будет доступен на iOS, macOS и iPadOS бесплатно с определенными ограничениями. Apple заявляет, что пользователи могут связать свое платное членство в OpenAI, чтобы получить больше преимуществ и доступа на этих устройствах позднее в этом году. У Маска есть склонность преувеличивать некоторые вещи, и решение о запрете устройств Apple — лишь последнее в его списке.

Компания много говорила о сохранении конфиденциальности пользовательских данных, даже если они связывают их через OpenAI на своих устройствах. Однако Маск считает, что OpenAI будет использовать свои теневые методы и попытается получить данные пользователей за спиной Apple.

Apple широко использует собственное оборудование и чипы для хранения данных на устройстве, в то время как некоторые другие приложения будут обрабатываться через облачный сервер, особенно когда компания внедряет другие сторонние модели искусственного интеллекта в экосистему Apple Intelligence.

Маск отметил, что Apple следовало бы прибегнуть к созданию собственной модели искусственного интеллекта, а не сотрудничать с такими компаниями, как OpenAI.

Эти цитаты Маска вряд ли вызывают удивление, поскольку мы все знаем его общественные настроения и нелюбовь к OpenAI и Сэму Альтману.

Маск подал в суд на компанию OpenAI, которую он основал в 2015 году, и ее генерального директора Сэма Альтмана в начале марта, заявив, что они отказались от первоначальной миссии стартапа по разработке ИИ на благо человечества, а не ради прибыли.

Он также основал свой собственный стартап xAI, пытаясь бросить вызов OpenAI и создать альтернативу вирусному чат-боту ChatGPT.