Телефоны серии Galaxy A52 останутся на Android 14 и One UI 6.1.

Линейка Galaxy A52, состоящая из стандартной модели Galaxy A52, Galaxy A52 5G и Galaxy A52s, в будущем не будет получать обновления для новых версий Android и One UI. Вся линейка недавно получила One UI 6.1, и это будет последнее многофункциональное обновление ОС.

Samsung представила свою текущую политику четырех основных обновлений ОС Android для флагманских смартфонов и смартфонов среднего класса в 2022 году. До этого, в 2020 году, компания обязалась предоставить три основных обновления Android для некоторых устройств, включая Galaxy A52, Galaxy A52 5G и Galaxy A52s, все из которых дебютировали на рынке в 2021 году.

реклама

Все модели Galaxy A52 поставляются с предустановленными Android 11 и One UI 3 и получили три обновления версии Android и несколько обновлений One UI, поэтому в дальнейшем они будут иметь право получать только обновления безопасности.

Эти обновления безопасности будут выходить каждые три месяца для Galaxy A52 и A52 5G в течение как минимум еще одного года и ежемесячно для Galaxy A52s. Будут ли доступны обновления безопасности после этого, еще неизвестно.

Galaxy A51 и Galaxy A51 5G получали обновления безопасности в течение четырех лет, но линейка A52 может получать обновления безопасности пятый год, прежде чем Samsung прекратит поддержку. Однако что касается обновлений Android и One UI, которые приносят новые функции, поддержка уже окончена.