Nissan останавливает все разработки двигателей внутреннего сгорания, чтобы сосредоточиться на электрифицированном будущем

Компания Nissan заявила о своей непоколебимой приверженности электрическому будущему, подтвердив, что прекратит все инвестиции в разработку новых двигателей внутреннего сгорания. Это значительный сдвиг в стратегии автопроизводителя, поскольку он присоединяется к растущим рядам производителей, полностью переходящих на электрификацию.

Хотя будущее Nissan, несомненно, за электричеством, компания признает, что переход не будет мгновенным. Франсуа Байи, старший вице-президент и директор по планированию региона Nissan AMIEO, сообщил в интервью австралийскому изданию Drive , что существующие двигатели внутреннего сгорания будут по-прежнему использоваться в транспортных средствах, хотя и в гибридной форме через систему e-Power. Такой подход позволяет Nissan использовать существующие технологии, постепенно отказываясь от традиционных двигателей внутреннего сгорания.

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Поклонникам культовых моделей Nissan не стоит беспокоиться, поскольку недавнее появление Ariya Nismo демонстрирует способность Nissan адаптировать свое наследие производительности к эпохе электрификации. Хотя судьба GT-R следующего поколения может быть окутана тайной, известно, что на рассмотрении находятся как гибридные, так и полностью электрические варианты. Если судить по концептуальному автомобилю Nissan Hyper Force, то электрический GT-R снова завоюет мир гиперкаров.

Решение Nissan сосредоточиться исключительно на электрификации контрастирует с подходом других японских автопроизводителей. Toyota, Subaru и Mazda решили сотрудничать в разработке новых углеродно-нейтральных двигателей внутреннего сгорания, работающих на альтернативных видах топлива, таких как биотопливо, водород и синтетическое топливо. Несмотря на то, что эти виды топлива являются многообещающими, Nissan, похоже, уверен, что существующие технологии достаточны для преодоления разрыва до тех пор, пока электромобили не достигнут паритета затрат с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания.

По мере того, как Nissan отправляется в это электрифицированное путешествие, компания планирует представить несколько новых моделей, каждая из которых будет использовать существующие двигатели внутреннего сгорания в гибридных конфигурациях. Хотя некоторые могут выразить обеспокоенность по поводу замедления темпов внедрения электромобилей, Nissan остается твердым в своей приверженности электрифицированному будущему, адаптируя свою стратегию к уникальным требованиям каждого рынка.