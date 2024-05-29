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Poco F6 5G на Snapdragon 8s Gen 3 сегодня поступит в продажу в Индии
Poco F6 5G оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт. В комплект поставки входит адаптер мощностью 120 Вт.

Poco F6 5G впервые поступит в продажу в Индии сегодня (29 мая) через Flipkart в 12:00 по восточному стандартному времени.

Он поставляется в трех конфигурациях оперативной памяти и хранилища и в двух вариантах отделки. Смартфон оснащен OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и двойной задней камерой на 50 мегапикселей. В нем установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт.

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Цена Poco F6 5G в Индии  начинается от 29 999 рупий за базовый вариант с 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти. Между тем, варианты 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ и 12 ГБ + 512 ГБ стоят 31 999 и 33 999 рупий соответственно. Он доступен в черном и титановом цветах.

Poco F6 5G работает на интерфейсе HyperOS на базе Android 14 и оснащен 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K (1220x2712 пикселей), частотой обновления до 120 Гц и плотностью пикселей 446 ppi. Подтверждено получение трех крупных обновлений Android и четырехлетних исправлений безопасности. Телефон работает на восьмиядерном 4-нм процессоре Snapdragon 8s Gen 3 SoC с оперативной памятью LPPDDR5x объемом до 12 ГБ.

Что касается оптики, Poco F6 5G оснащен двойной задней камерой, состоящей из 50-мегапиксельного 1/1,9-дюймового сенсора Sony IMX882 и 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камеры Sony IMX355. Для селфи и видеочатов предусмотрена 20-мегапиксельная фронтальная камера. Он имеет до 512 ГБ хранилища UFS 4.0.

Варианты подключения Poco F6 5G включают 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS/AGPS, Galileo, ГЛОНАСС, Beidou и порт USB Type-C. Встроенные датчики включают акселерометр, датчик внешней освещенности, электронный компас, гироскоп, ИК-передатчик и датчик приближения. Он имеет степень защиты IP64 по защите от пыли и брызг, оснащен встроенным в дисплей датчиком отпечатков пальцев и поддерживает разблокировку по лицу.

В комплект поставки входит адаптер мощностью 120 Вт.

#snapdragon #poco #poco f6 #poco f6 5g
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