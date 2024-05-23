Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Proxvosst
Акции Nvidia подскочили выше 1000 долларов после того, как производитель объявил о дроблении акций
Alphabet, Microsoft, Amazon и другие технологические компании конкурируют за ограниченные поставки высокопроизводительных чипов Nvidia, стремясь к доминированию в сфере ИИ-вычислений.

В среду Nvidia прогнозировала квартальную выручку выше оценок и объявила о дроблении акций, подняв свои акции до рекордно высокого уровня и впечатлив инвесторов, которые утроили рыночную стоимость производителя чипов в прошлом году на оптимизме в области искусственного интеллекта.

Акции Nvidia подскочили на 5,9% до $1005 в расширенной торговле, превысив психологически важную отметку в $1000 и прибавив около $140 миллиардов к стоимости фондового рынка.

реклама

Акции компании, занимающейся рекламой искусственного интеллекта, в этом году выросли на 90%, а закрытие по цене в среду после закрытия торговой сессии на следующий день на Уолл-стрит станет новым рекордным максимумом.

Компания из Санта-Клары, штат Калифорния, заявила, что с 7 июня она разделит свои акции в соотношении 10 к одному. Она также сообщила, что повышает квартальные дивиденды на 150% до 1 цента на акцию после дробления.

«Смерть, налоги и NVDA бьют по доходам. Даже несмотря на огромные ожидания, компания снова активизировалась и добилась результатов», — сказал Райан Детрик, главный рыночный стратег Carson Group. «Всегда важные доходы центров обработки данных были высокими, но будущие доходы также были впечатляющими».

Главное событие Уолл-стрит на этой неделе, отчет о прибылях и убытках Nvidia, может подлить новое топливо в ралли фондового рынка, которое подняло индексы до рекордных высот в этом году.

По итогам Nvidia акции конкурирующих производителей чипов, связанных с искусственным интеллектом, Advanced Micro Devices и Broadcom, выросли примерно на 2%.

Alphabet, Microsoft, Amazon и другие технологические компании конкурируют за ограниченные поставки  высокопроизводительных чипов Nvidia , стремясь к доминированию в сфере ИИ-вычислений.

Во время телеконференции с аналитиками генеральный директор Дженсен Хуанг заявил, что предстоящие чипы Nvidia Blackwell AI начнут поставляться в текущем финансовом квартале, а в следующем квартале производство увеличится.

Финансовый директор Колетт Кресс заявила, что спрос на чипы Blackwell может превысить предложение «уже в следующем году».

Контрактный производитель чипов Nvidia, компания Taiwan Semiconductor Manufacturing, также работает над увеличением своих передовых мощностей по производству корпусов, что является ключевым ограничением цепочки поставок для процессоров. В апреле тайваньская компания заявила, что в этом году она рассчитывает более чем удвоить свои мощности по производству современной упаковки.

По данным FactSet, продажи в сегменте центров обработки данных, крупнейшем по выручке, выросли на 427% до $22,6 млрд в первом квартале, завершившемся 28 апреля, превысив оценки в $21,320 млрд.

Высокая производительность чипов Nvidia затрудняет их замену в современных центрах обработки данных искусственного интеллекта. К этому добавляется собственная программная платформа CUDA, которую разработчики используют для программирования процессоров искусственного интеллекта.

Хотя большинство так называемых гиперскейлеров также разрабатывают свои собственные чипы искусственного интеллекта, аналитики не ожидают, что они съедят долю рынка Nvidia.

Nvidia ожидает, что скорректированная валовая прибыль во втором квартале составит 75,5%, плюс-минус 50 базисных пунктов. Аналитики в среднем прогнозируют валовую прибыль на уровне 75,8%.

Nvidia сообщила, что скорректированная валовая прибыль в первом квартале составила 78,9% по сравнению с оценками в 77%. Амбициозный конкурент AMD зафиксировал скорректированную прибыль в размере 52% в первом финансовом квартале.


#nvidia #акции #акции nvidia
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новейшая российская ракета Х-38МЛ разрушила до основания укрепленный район ВСУ
2
Разработан бетон с высоким содержанием угольной золы, превосходящий обычный цемент
2
GTA 6 может стать первой ААА-игрой стоимостью 80 долларов
4
Швеция усилила оборону острова Готланд на Балтике из-за опасений, что РФ установит над ним контроль
1
Российские инженеры начали производство конкурента Raspberry Pi из отечественных компонентов
5
Маск назвал эпизодом «Чёрного зеркала» новую функцию Windows 11, делающую снимки экрана пользователя
7
Украинские конструкторы превратили БЭК Sea Baby в морской аналог "Града" и атаковали позиции ВС РФ
2
Samsung готовится к релизу смарт-часов Galaxy Watch Ultra и Watch FE
+
Энтузиасты показали Ghost of Tsushima в 8K с трассировкой лучей на RTX 4090
3
Sony представила новую линейку телевизоров BRAVIA 2 со светодиодными дисплеями 4K Ultra HD
+
В Китае разрабатывают жаропрочный алюминиевый сплав для аэрокосмической промышленности
+
Курс доллара на Мосбирже впервые с февраля опустился ниже 90 рублей
+
Теория формирования галактик под вопросом — обнаружено слишком много карликовых галактик-спутников
+
Российский FPV-дрон «Пиранья» получил защиту от систем РЭБ украинской армии и стал ещё более опасен
+
Xiaomi выпустит Civi 4 Pro за пределами Китая
+
Ученые обнаружили ускорение таяния ледника «Судного дня» в Антарктиде
+
Память DDR6 будет в два раза быстрее самых быстрых модулей DDR5
4
Вышел новый CGI-трейлер ELDEN RING: Shadow of the Erdtree
+
POCO F4 и POCO F4 GT получили обновление HyperOS с Android 14
1
The Times: Наступление России в Харьковской области началось с применения новой тактики
+

Популярные статьи

Как поживает GeForce GTX 1080 Ti в 2024 году, и стоит ли покупать кота в мешке за 24 000 рублей
28
AMD Radeon RX 560 - маленький шедевр, растоптанный майнингом
36
11 самых популярных SSD 2024 года — покупатели экономят на скорости, но не на объеме
80
Пытаюсь приспособить к жизни нестандартного представителя X86 совместимых компьютеров
20
Опять поломали что работало, или как я обновил Wine и получил новые проблемы с играми в Linux
71
Как я улучшил вентиляцию игрового ПК в старом корпусе — 5 полезных лайфхаков
59
СМИ: Провал проекта Vulcan показывает, что США так и не смогли заменить российский двигатель РД-180
29
“Сомневающийся орел”: Зачем Пентагон потратил еще $800 млн на гиперзвуковую ракету которая не летает
2
Newsweek: Су-57 станут проблемой для украинских F-16 из-за своих передовых возможностей
8
На что способна сборка GeForce GTX 1060 + Core i3-10100F в 2024, и почему вам срочно нужен апгрейд
7

Сейчас обсуждают

grazer08
18:19
Осознание придет к тебе, когда за тобой обязательно заявятся, ибо карма_ "На каждого комара свой Фумитокс!"
Снаряд "Краснополя" поразил танк Abrams с первого выстрела при помощи БПЛА "Гранат-4"
glavhyilo
18:18
кто первым начал,тот и виноват.
Путин разрешил использовать американское имущество для компенсации ущерба, причинённого России действиями США
vl
18:16
это слишком просто и не интересно )) . А Чимбал копошится в своём линуксе, ну и ладно, всё ж не цитирует прайсы и то хорошо.
Опять поломали что работало, или как я обновил Wine и получил новые проблемы с играми в Linux
Джон Коннор
18:13
Мозила хороша тем, что настраивается всё, включая интерфейс, можно тупо ПЕРЕНОСИТЬ КНОПКИ, убирать или добавлять. Авто очистка при выходе у них первых появилась. Можно даже кеширование настраивать чер...
Mozilla Firefox ждут масштабные изменения: переход на вертикальные вкладки, группировка по папкам и новая система профилей
emptystack
18:05
ну разницу между 1060 и 3060 сложно не заметить. Наверное если играть в игры, которые отлично тянула 1060, на 3060 - то очевидно разницы не будет никакой абсолютно, но зачем тогда вообще менять видеок...
На что способна сборка GeForce GTX 1060 + Core i3-10100F в 2024, и почему вам срочно нужен апгрейд
wsrtuwr6uw6
18:01
Рамзан Ахматович уже подвальчик для зелемана оборудовал. Будет проверять обрезание!)) Кто будет в Чечне - кольца кальмара не покупайте.
Путин разрешил использовать американское имущество для компенсации ущерба, причинённого России действиями США
Красный Комиссар
17:58
я то знаю как оно на самом деле, э ты местный завиральный бот с зелёной задницей.
AMD Radeon RX 560 - маленький шедевр, растоптанный майнингом
Андрей Гаврилов
17:54
А ведь можно было просто наслаждаться работающей системой и не обновлять. =)
Опять поломали что работало, или как я обновил Wine и получил новые проблемы с играми в Linux
NelEvg
17:53
С 3 тремя платами и 16 модулями ддр7 - все 500 тыр)
Топовая GeForce RTX 5090 может получить нестандартную конструкцию PCB и 32 Гбайт памяти
Enforsen Bsv
17:46
Даже если янки дадут свои распиаренные груды металлолома фу-22 и фу-35...они будут все уничтожены... Так как у них нет главного - опытных лётчиков закалённых в реальных боевых действиях ...
Newsweek: Су-57 станут проблемой для украинских F-16 из-за своих передовых возможностей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем