Alphabet, Microsoft, Amazon и другие технологические компании конкурируют за ограниченные поставки высокопроизводительных чипов Nvidia, стремясь к доминированию в сфере ИИ-вычислений.

В среду Nvidia прогнозировала квартальную выручку выше оценок и объявила о дроблении акций, подняв свои акции до рекордно высокого уровня и впечатлив инвесторов, которые утроили рыночную стоимость производителя чипов в прошлом году на оптимизме в области искусственного интеллекта.

Акции Nvidia подскочили на 5,9% до $1005 в расширенной торговле, превысив психологически важную отметку в $1000 и прибавив около $140 миллиардов к стоимости фондового рынка.

реклама

Акции компании, занимающейся рекламой искусственного интеллекта, в этом году выросли на 90%, а закрытие по цене в среду после закрытия торговой сессии на следующий день на Уолл-стрит станет новым рекордным максимумом.

Компания из Санта-Клары, штат Калифорния, заявила, что с 7 июня она разделит свои акции в соотношении 10 к одному. Она также сообщила, что повышает квартальные дивиденды на 150% до 1 цента на акцию после дробления.

«Смерть, налоги и NVDA бьют по доходам. Даже несмотря на огромные ожидания, компания снова активизировалась и добилась результатов», — сказал Райан Детрик, главный рыночный стратег Carson Group. «Всегда важные доходы центров обработки данных были высокими, но будущие доходы также были впечатляющими».

Главное событие Уолл-стрит на этой неделе, отчет о прибылях и убытках Nvidia, может подлить новое топливо в ралли фондового рынка, которое подняло индексы до рекордных высот в этом году.

По итогам Nvidia акции конкурирующих производителей чипов, связанных с искусственным интеллектом, Advanced Micro Devices и Broadcom, выросли примерно на 2%.

Alphabet, Microsoft, Amazon и другие технологические компании конкурируют за ограниченные поставки высокопроизводительных чипов Nvidia , стремясь к доминированию в сфере ИИ-вычислений.

Во время телеконференции с аналитиками генеральный директор Дженсен Хуанг заявил, что предстоящие чипы Nvidia Blackwell AI начнут поставляться в текущем финансовом квартале, а в следующем квартале производство увеличится.

Финансовый директор Колетт Кресс заявила, что спрос на чипы Blackwell может превысить предложение «уже в следующем году».

Контрактный производитель чипов Nvidia, компания Taiwan Semiconductor Manufacturing, также работает над увеличением своих передовых мощностей по производству корпусов, что является ключевым ограничением цепочки поставок для процессоров. В апреле тайваньская компания заявила, что в этом году она рассчитывает более чем удвоить свои мощности по производству современной упаковки.

По данным FactSet, продажи в сегменте центров обработки данных, крупнейшем по выручке, выросли на 427% до $22,6 млрд в первом квартале, завершившемся 28 апреля, превысив оценки в $21,320 млрд.

Высокая производительность чипов Nvidia затрудняет их замену в современных центрах обработки данных искусственного интеллекта. К этому добавляется собственная программная платформа CUDA, которую разработчики используют для программирования процессоров искусственного интеллекта.

Хотя большинство так называемых гиперскейлеров также разрабатывают свои собственные чипы искусственного интеллекта, аналитики не ожидают, что они съедят долю рынка Nvidia.

Nvidia ожидает, что скорректированная валовая прибыль во втором квартале составит 75,5%, плюс-минус 50 базисных пунктов. Аналитики в среднем прогнозируют валовую прибыль на уровне 75,8%.

Nvidia сообщила, что скорректированная валовая прибыль в первом квартале составила 78,9% по сравнению с оценками в 77%. Амбициозный конкурент AMD зафиксировал скорректированную прибыль в размере 52% в первом финансовом квартале.



