Забегая вперед, BMW iX2 xDrive 30 идеально подходит для длительных поездок.

BMW X2 — это маленький спортивный внедорожник-купе, который недавно перешел на второе поколение, становясь всё больше и лучше. Новый iX2 — это электрическая версия обычного X2, и хотя их стиль сильно различается, они все же имеют много общих функций, таких же как и у старших моделей BMW.

На arenaev.com скоро выйдет подробный обзор BMW iX2 xDrive30, а сейчас команда провела тесты на запас хода в реальных условиях. Форма и размер BMW iX2 xDrive30 предполагают разумную эффективность, поэтому полезная емкость аккумулятора в 64,8 кВтч должна обеспечивать приличный запас хода.

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На arenaev.com пишут: "Мы проехали наши обычные тестовые маршруты, проезжая одну и ту же трассу в обе стороны с постоянной скоростью и в одном и том же месте, как и на любой другой машине, которую мы тестировали. Температура окружающей среды во время тестирования iX2 составляла 20C, что является абсолютно идеальным показателем, а это означает, что компактный BMW получает некоторый бонус в своих конечных результатах."

На самой низкой тестовой скорости 60 км/ч BMW iX2 демонстрирует высокую эффективность. Он конкурирует с гораздо меньшими моделями, которые предлагают гораздо меньше технологий в салоне. Это означает, что потребление энергии бортовой технологией минимально, и поток энергии в основном идет на двигатели. При разгоне до 90 км/ч, iX2 сохраняет свою высокую эффективность. Несмотря на большие 20-дюймовые колеса и полный привод, по расходу энергии он конкурирует с меньшими одномоторными моделями, обеспечивая отличный запас хода.

Результаты испытаний дальности поездки без подзарядки:

При 60 км/ч - 642 км 10,1 кВтч/100 км

При 90 км/ч - 484 км 13,4 кВтч/100 км

При 130 км/ч - 304 км 21,3 кВтч/100 км

На максимальной тестовой скорости 130 км/ч результаты iX2 xDrive30 не столь впечатляющие, но все равно хорошие. Автомобиль высокий, что сказывается на скоростях на шоссе, но даже в этом случае iX2 конкурирует с одномоторными автомобилями и показывает большую эффективность, чем любой другой конкурент полноприводного внедорожника. Эффективность BMW iX2 xDrive30 заслуживает похвалы, и небольшой внедорожник-купе может с комфортом преодолевать большие расстояния без необходимости постоянно останавливаться для зарядки. В сочетании с поддержкой зарядки мощностью 130 кВт, которая позволяет зарядить аккумулятор от 10% до 80% за 29 минут, он идеально подходит для длительных поездок.