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Throwflame представила робота-собаку с прикрепленным к нему огнеметом
Бегающий самостоятельно огнемет теперь может купить любой желающий.

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Американская Компания Throwflame представила Thermonator —первый в мире серийный робот-собака с огнеметом на спине.

Робопес способен обходить или перепрыгивать препятствия, имеет лазерное прицеливание и может без подзарядки работать в течение часа.

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Компания Throwflame предполагает, что робота можно будет использовать для борьбы с лесными пожарами и их предотвращения, развлекательных шоу или даже для уборки снега и льда с подъездной дороги. Thermonator управляется дистанционно через Wi-Fi или Bluetooth, чтобы стрелять струями огня на расстояние до 10 метров.

Фирма из Огайо объявила, что робот стоимостью 9 420 долларов наконец доступен для покупки широкой публике и правительственным учреждениям.

#робот-собака #робопес #огнемет #throwflame
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Throwflame опубликовала видео первого робота-собаки Thermonator с огнеметом ARC
Throwflame представила робота-собаку Thermonator, вооруженного огнемётом
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