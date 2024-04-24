Бегающий самостоятельно огнемет теперь может купить любой желающий.

Американская Компания Throwflame представила Thermonator —первый в мире серийный робот-собака с огнеметом на спине.

Робопес способен обходить или перепрыгивать препятствия, имеет лазерное прицеливание и может без подзарядки работать в течение часа.

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Компания Throwflame предполагает, что робота можно будет использовать для борьбы с лесными пожарами и их предотвращения, развлекательных шоу или даже для уборки снега и льда с подъездной дороги. Thermonator управляется дистанционно через Wi-Fi или Bluetooth, чтобы стрелять струями огня на расстояние до 10 метров.

Фирма из Огайо объявила, что робот стоимостью 9 420 долларов наконец доступен для покупки широкой публике и правительственным учреждениям.