Ученые из Сингапура провели новаторское исследование с дистанционно управляемыми тараканами-киборгами.

В новаторском эксперименте исследователи из Наньянского технологического университета в Сингапуре использовали около двадцати шипящих мадагаскарских тараканов-киборгов со специальным оборудованием. Передвижение тараканов дистанционно контролировалось учеными с помощью этих «рюкзаков» по пересеченной песчаной местности, имитируя обстоятельства, обнаруженные во время поисково-спасательных операций.

Живые особи, известные как тараканы-киборги, были оснащены технологиями, позволяющими исследователям отдавать им приказы. Ученые могли бы управлять движением роя, посылая команды через электроды, прикрепленные к сенсорным органам насекомых.

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Чтобы справиться со сложностью управления многочисленными роботами-насекомыми, ученые создали совершенно новый алгоритм навигации, разработанный специально для стаи тараканов. Один таракан в группе взял на себя роль лидера, направляя продвижение группы к заранее определенному пункту назначения. Между тем, тараканы-преследователи демонстрировали последовательное поведение стаи, используя относительное расположение своих соседей в качестве навигационного средства.

Исследование выявило несколько интересных особенностей путешествующей по пустыне стаи тараканов-киборгов. Недавно разработанный метод повысил эффективность за счет более плавной координации движений тараканов. Кроме того, взаимодействие между соседними тараканами имело решающее значение для оказания помощи тем, кто находился в неволе, и преодоления барьеров, подчеркивая наличие коллективного разума, присутствующего в активности стаи.

Хотя идея насекомых-киборгов обсуждалась и раньше, доказательство того, что системы с несколькими киборгами ведут себя как рой, представляет новые трудности. Алгоритмы навигации роя и технологии дистанционного управления были успешно интегрированы, что открыло новые возможности для реагирования на стихийные бедствия и исследований в области поисково-спасательной робототехники.