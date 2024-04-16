Милашки из соцсетей поборются за корону и более 13 000 долларов денежных призов.

«Мисс ИИ» — это первый в мире конкурс красоты для моделей, созданных искусственным интеллектом, — объявила Fanvue, платформа социальных сетей. «Участницы будут оцениваться по красоте, технологиям и влиянию, чтобы получить шанс получить корону Мисс ИИ».

Мисс ИИ — ответвление премии World AI Creator Awards (WAICA), которая присуждается создателям контента с искусственным интеллектом по всему миру — будет приветствовать цифровых див, которые были созданы, чтобы ослеплять глаза, умы и Интернет.

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Лопес, 25-летняя фитнес-модель с розовыми волосами, имеющая более 306 000 поклонников, зарабатывает более 11 000 долларов в месяц благодаря своим ультра-горячим постам.

Пеллегрини, дерзкая брюнетка, детище создателей Fanvue, заработала ошеломляющие 10 000 долларов за первые шесть недель своей карьеры.

«Каждый судья будет использовать свой богатый опыт для оценки конкурсантов по трем основным категориям», — заявили организаторы конкурса. «Для оценки каждого претендента в трех категориях будет использоваться система начисления баллов, при этом каждому участнику будет присвоен общий балл». Лучший бот выйдет из системы с наградой в 13 000 долларов, включающей чек на 5 000 долларов, стипендию наставничества в 3 000 долларов и 5 000 долларов на поддержку по связям с общественностью. Занявшие второе и третье места получат призы в размере $5000 и $2000 соответственно.

Все участницы конкурса должны быть «на 100% сгенерированы искусственным интеллектом», а авторам шедевров должно быть не менее 18 лет.

Конкурсантов будут оценивать по некоторым классическим аспектам подобных конкурсов, включая их красоту, уравновешенность и уникальные ответы на ряд вопросов, таких как: «Если бы у вас была мечта сделать мир лучше, что бы это было?». Конкурсанты будут получать баллы за свои навыки и использование инструментов искусственного интеллекта, используемых для создания своих цифровых шедевров, включая использование подсказок и их результатов, а также визуальную детализацию рук, глаз и фона.



