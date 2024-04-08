Пользователи Galaxy Z Flip 5, Fold 5 жалуются на проблемы с временем автономной работы One UI 6.1

На прошлой неделе Samsung выпустила долгожданное обновление One UI 6.1 для Galaxy Z Flip 5 и Galaxy Z Fold 5. Обновление привнесло в складные телефоны Samsung множество функций на базе искусственного интеллекта. Однако, похоже, это также привело к нескольким проблемам, таким как сокращение времени автономной работы.

Несколько пользователей Galaxy Z Flip 5 и Galaxy Z Fold 5 сообщили, что их телефоны стали чаще разряжать батарею после установки обновления One UI 6.1. В результате складные телефоны не служат так долго, как до выхода обновления.

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Samsung еще не признала эту проблему публично, но, возможно, знает о ней, поскольку многие люди начали жаловаться на нее в социальных сетях и на форуме сообщества Samsung. Такие проблемы обычно возникают после выпуска основного обновления, и Samsung обычно исправляет их с помощью последующих обновлений. Однако Samsung пока ничего по этому поводу не подтвердила.