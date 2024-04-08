Один из этих концептуальных лунных вездеходов может присоединиться к астронавтам НАСА в миссии «Артемида V» на Луне.

Три компании соперничают за возможность отправить свой собственный лунный вездеход на Луну для поддержки предстоящих миссий НАСА «Артемида». На этой неделе компания выбрала Intuitive Machines, Lunar Outpost и Venturi Astrolab для разработки своих лунных вездеходов (LTV) в рамках технико-экономического обоснования в течение следующего года.

После этого ожидается, что только один будет выбран для демонстрационной миссии, в ходе которой аппарат будет завершен и отправлен на Луну для испытаний производительности и безопасности. НАСА планирует использовать LTV, начиная с экипажа Artemis V, запуск которого запланирован на начало 2030 года.

реклама





LTV, который в конечном итоге направится к южному полюсу Луны, должен функционировать как транспортное средство с экипажем и без экипажа, служа иногда средством передвижения для астронавтов, а иногда и дистанционно управляемым исследователем.

НАСА заявляет, что заключит контракт с выбранным подрядчиком для обслуживания лунных миссий до 2039 года, при этом потенциальная стоимость всех заказов, связанных с LTV, составит до 4,6 миллиардов долларов. Выбранная компания также сможет использовать свой LTV для коммерческой деятельности во время простоя.

Компания Intuitive Machines, которая будет разрабатывать LTV под названием Moon Racer, уже заключила несколько контрактов с НАСА в рамках программы Commercial Lunar Payload Services (CLPS). В феврале они запустили свой первый посадочный модуль, Одиссей, это была первая коммерческая высадка на Луну. Venturi Astrolab будет разрабатывать транспортное средство под названием Flex, а Lunar Outpost будет работать над LTV под названием Lunar Dawn.

Все они должны быть в состоянии поддерживать экипаж из двух астронавтов и выдерживать экстремальные условия южного полюса Луны.

«Мы будем использовать LTV для путешествий в места, до которых иначе мы не смогли бы добраться пешком, что увеличит наши возможности исследовать и делать новые научные открытия», — сказал Джейкоб Бличер, главный научный сотрудник НАСА.