Moto Edge 50 Pro выйдет в Европе гораздо дороже чем в Индии.

Motorola совсем недавно анонсировала Edge 50 Pro в Индии. Согласно некоторым недавним утечкам, Edge 50 Pro также появится в Европе.

Судя по всему, мы можем ожидать, что телефон выйдет где-то в середине апреля. Источник утверждает, что он будет доступен в единственном варианте 12 ГБ/256 ГБ по цене 699 евро. Если это правда, то это довольно значительный рост цен по сравнению с индийским рынком, где рекомендуемая розничная цена за устройство емкостью 12 ГБ/256 ГБ составляет 35 999 индийских рупий, что примерно соответствует примерно 400 евро. Вы также можете приобрести более дешевую модель 8 ГБ/256 ГБ в Индии за 31 999 индийских рупий или около 355 евро. Варианты цвета для Европы такие же, как и для Индии, и включают лавандовый, черный и жемчужный. Последний в некоторой степени является эксклюзивным для Индии и, возможно, также встречается в Европе. Устройства для ЕС, по всей видимости, получат в комплекте зарядное устройство на 125 Вт.

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Напомним, что Moto Edge 50 Pro оснащен чипсетом Snapdragon 7 Gen 3 и оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 144 Гц, HDR10+ и FullHD+ с заявленной пиковой яркостью 2000 нит. Он имеет основную камеру на 50 МП с поддержкой OIS на задней панели, а также телеобъектив на 10 МП с 3-кратным оптическим зумом, сверхширокоугольную камеру на 13 МП с автофокусировкой и селфи на 50 МП. Среди других примечательных особенностей — защита IP68, стереодинамики с Dolby Atmos и встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев. Edge 50 Pro питается от аккумулятора емкостью 4500 мАч с проводной зарядкой мощностью 125 Вт и беспроводной зарядкой 50 Вт. Телефон имеет Android 14 с тремя запланированными крупными обновлениями ОС и четырьмя годами исправлений безопасности.