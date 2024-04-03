У Apple есть устаревший список своих старых и устаревших устройств.







iPhone 6 Plus — последний продукт Apple, официальная поддержка и обслуживание которого подошли к концу. Последняя модель iPhone с разъемом для наушников была добавлена компанией в список устаревших, а модель iPad Mini 4 попала в список винтажных устройств. Apple регулярно заносит свои старые устройства в списки устаревших, и эти две модели — самая последняя запись.

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В список устаревших входят устройства Apple, которые больше не поддерживаются Apple для ремонта или обслуживания через авторизованных поставщиков услуг. Что касается винтажного списка, Apple учитывает все продукты, продажи которых прекратились примерно через 7 лет после их запуска. iPhone 6 Plus вышел в сентябре 2014 года вместе с базовой моделью iPhone 6. Он имеет больший экран, чем его предшественник, а также поддерживает Apple Pay.

Но что еще более важно, это была последняя серия iPhone, поддерживающая физический разъем для наушников. iPhone 6 по-прежнему доступен во многих странах.

iPad Mini 4 получит еще 2 года поддержки и обслуживания от компании при условии наличия запчастей. iPhone недавно добавил модели iPhone 8 и 8 Plus красного цвета в винтажный список, и мы ожидаем, что со временем список будет пополняться.