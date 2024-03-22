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Выпущен OnePlus Ace 3V с процессором Snapdragon 7+ Gen 3
OnePlus Ace 3V оснащен 16-мегапиксельной фронтальной камерой и и аккумулятором емкостью 5500 мАч.

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OnePlus Ace 3V был запущен в Китае в четверг, 21 марта. Телефон оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 и оснащен аккумулятором емкостью 5500 мАч с поддержкой проводной зарядки SuperVOOC. Он оснащен слайдером оповещения и имеет двойную заднюю камеру с поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS). В настоящее время телефон доступен для предварительного бронирования и поступит в продажу позднее в этом месяце. Он предлагается в двух цветовых решениях и трех конфигурациях оперативной памяти и хранилища.

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Цена OnePlus Ace 3V в Китае начинается от 280$ за вариант 12 ГБ + 256 ГБ, а варианты 12 ГБ + 512 ГБ и 16 ГБ + 512 ГБ стоят 320$ и 360$ соответственно. Телефон предлагается в оттенках Magic Purple Silver и Titanium Air Grey. 

Заинтересованные пользователи могут предварительно забронировать телефон через интернет-магазин Oppo China. Он поступит в продажу 25 марта в 10 утра по местному времени (7:30 утра по восточному стандартному времени).

OnePlus Ace 3V оснащен 6,74-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2772 x 1240 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и локальным пиковым уровнем яркости 2150 нит. В телефоне установлен процессор Snapdragon 7+ Gen 3 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и до 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.0. Он поставляется с ColorOS 14 на базе Android 14.

Что касается камеры, OnePlus Ace 3V включает в себя 50-мегапиксельный основной датчик с поддержкой OIS, а также 8-мегапиксельный датчик со сверхширокоугольным объективом и светодиодной вспышкой на задней панели. Фронтальная камера, с другой стороны, имеет 16-мегапиксельный сенсор, расположенный в центральном вырезе в верхней части экрана. 

OnePlus Ace 3V оснащен аккумулятором емкостью 5500 мАч с поддержкой проводной зарядки SuperVOOC мощностью 100 Вт. Он также поддерживает подключение 5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Beidou, GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, NFC и USB Type-C. В целях безопасности он оснащен сканером отпечатков пальцев, встроенным в дисплей. Телефон весит 200 г и имеет размеры 162,7 x 75,2 x 8,47 мм.

 

#oneplus #oneplus ace 3v #snapdragon 7
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