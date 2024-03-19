Ожидается, что Samsung представит доступную версию своей модели Z Fold, чтобы привлечь больше людей в сегмент складных устройств.

Сообщается, что Samsung готовится к выпуску нового недорогого складного смартфона. Согласно сообщению корейского СМИ Sisa Journal, складное устройство начального уровня от Samsung будет оснащено чуть менее мощным процессором, худшим дисплеем и меньшей емкостью аккумулятора. Эти компромиссы позволят гигантам потребительского оборудования контролировать цены на складное устройство.

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Характеристики камеры, однако, будут аналогичны существующей линейке складных камер, которые теоретически должны переводиться на фотографии почти флагманского уровня, несмотря на разницу в вычислительной мощности. Ожидается, что стоимость складного смартфона составит около $800, что намного доступнее, чем $1800 за Galaxy Z Fold 5.

После Всемирного мобильного конгресса 2024 (MWC 2024) в Барселоне появилось несколько слухов о создании последней линейки Samsung Z Fold. Сейчас ходят слухи, что корейская технологическая компания выпустит Galaxy Z Fold 6 Ultra для своих премиум-пользователей, а также добавит бюджетное предложение для среднего потребителя. Предполагается, что технологические гиганты собираются анонсировать свою линейку складных устройств 2024 года в июле этого года.

Компания Samsung лидирует на рынке складных смартфонов с момента выпуска первого устройства Z Fold в сентябре 2019 года. Первое поколение этой линейки смартфонов получило неоднозначные отзывы потребителей, особенно из-за очень заметной складки, идущей прямо по центру экрана.

Незначительные изменения и настройки за последние несколько лет помогли Samsung выпустить гораздо более зрелый продукт в виде Galaxy Z Fold 5. Однако в последние годы линейка складных устройств Samsung находится в застое. Это стоило им огромной доли рынка в Китае из-за конкуренции со стороны Honor и Huawei. Более дешевый Z Fold 6 может помочь им вернуть большую часть утраченного рынка, потенциально охватив миллионы новых пользователей.

Galaxy Z Fold 5, выпущенный в прошлом году, обладал множеством функций флагманского уровня. Он был выпущен с 7,60-дюймовым складным экраном. Разрешение дисплея составляет 2176×1812, что обеспечивает плотность пикселей 374 ppi. В основе Z Fold 5 лежит процессор Snapdragon 8 Gen 2 и 12 ГБ оперативной памяти. Складное устройство оснащено аккумулятором емкостью 4400 мАч, который также поддерживает фирменную быструю зарядку. Что касается камер, Z Fold 5 оснащен тройной линзой, состоящей из основного датчика на 50 МП, телеобъектива на 10 МП и сверхширокоугольного датчика на 12 МП. Фронтальная камера оснащена двойной линзой 10+4 МП.