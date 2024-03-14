Samsung Galaxy Z Flip 6 может работать на модифицированной версии SoC Snapdragon 8 Gen 3.

Ожидается, что Samsung Galaxy Z Flip 6 появится в конце июля или начале августа вместе с Galaxy Z Fold 6. Известно, что Samsung внесет несколько изменений в дизайн следующего складного смартфона, а новая утечка предполагает, что он получит больший дисплей. Galaxy Z Flip 5 оснащен внешним экраном диагональю 3,4 дюйма. Он оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2 SoC для Galaxy, оснащен 8 ГБ оперативной памяти и аккумулятором емкостью 3700 мАч.

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Типстер Энтони (@TheGalox) в X (ранее Twitter) предложил характеристики будущего Samsung Galaxy Z Flip 6. По словам информатора, телефон будет работать на модифицированной версии SoC Snapdragon 8 Gen 3. Флагманская серия Galaxy S24 также оснащена той же версией SoC Snapdragon 8 Gen 3 под брендом Galaxy.

Говорят, что Galaxy Z Flip 6 будет оснащен 3,9-дюймовым внешним экраном и 6,7-дюймовым внутренним дисплеем. Внешний экран станет обновлением 3,4-дюймового внешнего дисплея Galaxy Z Flip 5. Дисплей может получить покрытие Gorilla Glass Armor. Кроме того, ожидается, что будущий телефон будет иметь улучшенный шарнир и внутреннюю компоновку, а также более крупную систему охлаждения. Он может иметь двойную заднюю камеру, состоящую из 50-мегапиксельного основного датчика и 12-мегапиксельного вторичного датчика.

Сообщается, что функции Samsung Galaxy AI, доступные в серии Galaxy S24, также появятся и в Galaxy Z Flip 6. Компания пообещала четыре года выпуска обновлений Android и пять лет обновлений безопасности для прошлогоднего Galaxy Z Flip 5. Говорят, что он оснащен до 12 ГБ оперативной памяти и батареей емкостью 4000 мАч. Предыдущий телефон Flip предлагал максимум 8 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 3700 мАч.

Прошлые утечки указывали на более квадратный дизайн Galaxy Z Fold 6. Говорят, что он будет доступен в голубом, светло-зеленом, серебристом и желтом цветах. Ожидается, что Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6 будут представлены либо в июле, либо в августе. Следующее мероприятие Galaxy Unpacked пройдет в Париже.