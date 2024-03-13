Poco X6 Neo будет предлагаться в конфигурациях с оперативной памятью и хранилищем 8 ГБ + 128 ГБ и 12 ГБ + 256 ГБ.

Официальный запуск Poco X6 Neo запланирован на 13 марта. В преддверии его появления сайт электронной коммерции Flipkart создал специальный микросайт, на котором можно посмотреть дизайн и основные характеристики Poco X6 Neo. Подтверждено, что он может похвастаться дисплеем AMOLED с минимальными рамками и частотой обновления 120 Гц и соотношением экрана к корпусу 93,3 процента. Экран рассчитан на максимальную яркость 1000 нит и имеет защиту Gorilla Glass 5. Он будет работать на процессоре MediaTek Dimensity 6080 с оперативной памятью до 12 ГБ и встроенной памятью до 256 ГБ. Встроенную память можно расширить до 24 ГБ с помощью функции расширения виртуальной оперативной памяти. По данным компании, X6 Neo будет оснащен 108-мегапиксельной основной задней камерой с 3-кратным сенсорным зумом без потерь. Телефон будет иметь гладкий корпус толщиной 7,69 мм. Кроме того, в списке указаны синий и золотой цвета, но мы можем ожидать, что оно будет доступно в большем количестве цветовых вариантов.

Производитель смартфонов уже объявил, что запуск Poco X6 Neo состоится 13 марта в 12:00 по восточному стандартному времени.

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Предполагается, что Poco X6 Neo станет обновленной версией Redmi Note 13R Pro, дебютировавшей в Китае в ноябре прошлого года, с ценой 1999 юаней (25 000 рублей) за единственную модель с 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти.