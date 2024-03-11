Производитель электромобилей представил два новых доступных внедорожника, которые составят конкуренцию самой продаваемой модели Tesla Y.

Пара среднеразмерных внедорожников, получившая названия R2 и R3, должна поступить в производство в 2026 году. Оба новых внедорожника имеют такое же милое роботоподобное лицо, как и другие Rivians, с овальными фарами и световой полосой, проходящей по всей длине переднего бампера.

Ривиан говорит, что R2 будет иметь несколько удобных функций, таких как заднее стекло с электроприводом, которое может опускаться, чтобы облегчить размещение длинных предметов и снаряжения. Первый и второй ряды можно полностью сложить, образуя гигантское грузовое пространство. R3 будет ориентирован на бездорожье и приключения, а также появится высокопроизводительная версия, получившая название R3X.

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У обоих хайрайдеров будет выбор из двух, пока нераскрытых размеров батарей. Батарея большего размера обеспечит запас хода до 480 км. Он будет доступен с одним, двумя или тремя электродвигателями, причем два последних будут полноприводными. Rivian утверждает, что трехмоторные версии смогут разгоняться до 100 км/ч менее чем за три секунды. Бренд утверждает, что он сможет заряжаться от 10 до 80 процентов примерно за 30 минут с помощью быстрого зарядного устройства постоянного тока. Оба автомобиля также смогут принимать обновления программного обеспечения по беспроводной сети.

Ожидается, что в США цены начнутся с 68 000 долларов США.

Основатель Rivian Р.Дж. Скариндж говорит, что новые автомобили откроют бренд для широкого круга новых водителей. «Я никогда не был так рад запуску новых продуктов — R2 и R3 явно отличаются от Rivian с точки зрения производительности, возможностей и удобства использования, но при этом цена делает их доступными для многих людей», — говорит Скариндж. «R2 предоставляет покупателям, начиная с ценового диапазона 68 000 долларов, столь необходимый выбор благодаря тщательно разработанной технологической платформе, которая полна индивидуальности. Не могу дождаться, когда смогу передать это клиентам».

Британское издание Autoexpress подтвердило, что новый R2 будет продаваться с 2027 года. Великобритания станет первым рынком бренда с правосторонним управлением и откроет двери для поставок в остальные страны в будущем.



