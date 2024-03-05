Фирма, занимающаяся искусственным интеллектом, собирается присоединиться к индексу в марте вместе с Deckers.

Nvidia Corp. вскоре может быть свергнута с позиции самой прибыльной акции в индексе S&P 500 другой фирмой, связанной с искусственным интеллектом, с ошеломляющей прибылью в прошлом году. Акции Super Micro Computer Inc. подскочили на 19% в понедельник и закрылись на рекордно высоком уровне в $1074,34 за акцию после новостей о том, что компания будет добавлена в индекс S&P 500. Этот шаг увеличил прибыль поставщика серверов и программного обеспечения почти до 1000% за последние двенадцать месяцев, затмив рост Nvidia на 257% за тот же период. Прибыль только в этом году увеличила рыночную капитализацию Super Micro примерно на $44 миллиарда, увеличив ее общую стоимость примерно до $60 миллиардов.«Ее имеет смысл включить в индекс S&P», — сказала Шана Сисели, генеральный директор Banrion Capital Management LLC. «На самом деле это может привести к росту S&P, потому что теперь у вас есть компания, отличная от Nvidia, которая будет приносить прибыль».

Добавление Super Micro в индекс S&P 500 означает, что в этом бенчмарке будет еще больше представителей ИИ за пределами ведущих технологических компаний, которые в этом году привели к росту более широкого рынка. Deckers Outdoor Corp. также будет добавлена в индекс, заменив Whirlpool Corp. и Zions Bancorp .

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Рост компании из Сан-Хосе, Калифорния, получил дополнительный импульс в январе, когда она сообщила о предварительных результатах , которые превзошли ожидания Уолл-стрит и сигнализировали о высоком спросе на ИИ.

«Чуть более чем за год цена ее акций выросла примерно с $102 до более чем $1000, что объясняется возросшим спросом на продукты, связанные с искусственным интеллектом, и положительными прогнозами роста», — написал аналитик Rosenblatt Securities Inc. Ханс Мозесманн в заметке от 4 марта.

Конечно, в последние недели акции испытывали некоторую волатильность. В конце февраля короткие продавцы, сделавшие ставку на снижение акций, получили прибыль в размере $1,2 миллиарда, когда акции упали на 20% за один день. С тех пор акции торговались еще выше, в результате чего, по данным S3 Partners LLC, убытки группы с начала года составили более $3,2 миллиарда.

И хотя акции обычно растут на новостях о том, что они присоединяются к индексу S&P 500, рост обычно снижается после их добавления, сказал Сайсели.

Тем не менее, Уолл-стрит в целом оптимистично настроена в отношении компании. Согласно данным, собранным Bloomberg, Super Micro имеет 11 рейтингов покупки, четыре варианта удержания и только одну продажу. Текущая средняя целевая цена в $819 предполагает потенциал падения акций примерно на 24%, но цели аналитиков часто отстают от ралли, подобного тому, которое наблюдала Super Micro.