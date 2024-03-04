Gadgets 360 получил эксклюзивные живые изображения вместе с ключевыми характеристиками.

Poco собирается выпустить в Индии новый смартфон под названием Poco X6 Neo. Смартфон станет первым телефоном бренда в 2024 году, который будет выпущен под брендом Neo. По словам источника, самой большой изюминкой смартфона является дизайн, который, скорее всего, будет ориентирован на потребителей поколения Z.

Опубликованы живые изображения Poco X6 Neo и основные характеристики

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Gadgets 360 удалось получить изображения Poco X6 Neo, раскрывающие дизайн задней панели. Телефон будет доступен в оранжевом цвете, а вверху вы увидите приподнятый модуль камеры с логотипом Poco слева. Телефон, скорее всего, будет иметь ключевые характеристики, аналогичные недавно выпущенной модели Redmi Note 13R Pro.

Задняя панель имеет плоский дизайн с интересным рисунком, похожим на Redmi Note 13R Pro. Изображения подтверждают, что Poco X6 Neo будет оснащен двойной камерой и светодиодной вспышкой. Регуляторы громкости и кнопки включения/выключения питания расположены на левой стороне.

Что касается технических характеристик, мы можем подтвердить, что телефон будет оснащен 108-мегапиксельной задней камерой. Кроме того, в телефоне будет аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Скорее всего Poco X6 Neo будет копировать функции и характеристики Redmi Note 13R Pro.

Redmi Note 13R Pro оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1080x2400 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) с затемнением на частоте 2160 Гц. Он оснащен процессором MediaTek Dimensity 6080 SoC в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Устройство оснащено двойной задней камерой, состоящей из 108-мегапиксельной основной камеры и 2-мегапиксельной дополнительной камеры. Для съемки селфи предусмотрена 16-мегапиксельная фронтальная камера. Кроме того, смартфон оснащен боковым датчиком отпечатков пальцев для аутентификации.