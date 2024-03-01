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Обновление, которое должно было добавить новую "шторку" в интерфейс, вместо этого приводит к бесконечной перезагрузке смартфонов, делая их бесполезными ("кирпичами"). Предполагается, что проблема вызвана обновлением системного компонента. Обновление затронуло не только те модели, которые должны были его получить, но и те, для которых оно не предназначалось.
Рекомендации:
- Отключите автообновление: Xiaomi рекомендует отключить автообновление, чтобы избежать проблем.
- Сброс к заводским настройкам: Если ваш смартфон уже "завис" в бесконечной перезагрузке, единственным выходом может быть сброс к заводским настройкам. Внимание: это приведет к потере всех данных на вашем устройстве.
- Другие способы: На данный момент нет других способов остановить "бутлуп" без потери данных.
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Xiaomi сообщила, что работает над исправлением проблемы.