Илон Маск явно серьезно настроен сделать X приложением для всего

Илон Маск неоднократно говорил о планах расширить базу своей платформы X, ранее Twitter, новыми сервисами. Приложение для социальных сетей уже позволяет совершать видео/аудиозвонки, расширять сообщения до тысяч символов и даже имеет обновленную премиум-подписку. Но X также присматривается к таким платформам, как LinkedIn, где вертикаль X Hiring действительно развивается, и теперь Маск утверждает, что X предлагает 1 миллион объявлений о вакансиях для потенциальных людей, ищущих работу.

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Генеральный директор компании Линда Яккарино поддержала амбиции Маска сделать X приложением для всего, и похоже, что размещение вакансий на платформе является частью этих планов. Интересно, что X позволяет людям искать вакансии, не имея плана X Premium, что, вероятно, изменится в будущем, когда компания почувствует себя достаточно комфортно, чтобы установить платный доступ.

Тем не менее, после независимой проверки страницы x.com/jobs становится очевидным, что некоторые сообщения устарели, но X продолжает показывать их в результатах поиска. Итак, очевидно, что работа над этим продолжается. LinkedIn является де-факто вариантом для людей после всех этих лет, но они, конечно же, не против иметь больше возможностей для таких услуг, что даже Google стремится предложить через поиск.

У X также есть чат-бот с искусственным интеллектом под названием Grok, который ограничен платящими пользователями, что понятно, но, возвращаясь к объявлениям о вакансиях, похоже, что платформа будет называть его X Hiring, который пока работает только в Интернете и iOS, но они работают над поддержкой Android, как отметил один из инженеров, создающих платформу.