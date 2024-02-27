В обновленной информации о статусе миссии компания заявила, что диспетчеры полета продолжат связь с «Одиссеем» до утра вторника, что фактически прервет ее миссию через пять дней после приземления.

Акции Intuitive Machines упали на 35% в понедельник после того, как компания по исследованию космоса заявила, что связь с ее лунным кораблем Odysseus, который упал на бок , как ожидается, прекратится во вторник. Изображение лунного корабля «Одиссей» сразу после того, как он перевернулся. Компания, которая стала первой частной компанией, совершившей высадку на Луне, и первой в США с 1972 года, заявила, что данное обстоятельство не дает повода для дальнейшего беспокойства, поскольку запланированные миссии могут продолжаться.

По словам представителей компании, на борту среди полезного груза находятся произведения искусства в виде миниатюрных стальных скульптур от художника Джеффа Кунса. Ожидается, что остальное научное оборудование сможет выполнить свои задачи.

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Акции Intuitive закрылись падением на 35% до $6,27 в понедельник, что более чем компенсировало рост пятницы, когда почти 99 миллионов акций перешли из рук в руки. По данным LSEG, в пятницу общая стоимость торгуемых акций достигла $1,01 млрд, превысив рыночную стоимость компании, составляющую около $960 млн. Акции компании, которые были опубликованы примерно годом ранее, уязвимы к высокому уровню волатильности, поскольку для торговли доступно только 18% акций.

По данным аналитической компании S3 Partners, доля коротких позиций по акциям составляет 13,7% от общего числа акций в свободном обращении, добавив, что в 2024 году наблюдается устойчивый рост спроса на короткие продажи акций. Акции Intuitive Machines также были одними из самых популярных котировок на форуме розничных трейдеров Stocktwits. Генеральный директор Intuitive Machines Стив Альтемус держит модель Одиссея, чтобы показать, как он лежит на боку.«Сейчас наблюдается активная розничная активность, вызывающая волатильность акций, и, вероятно, связанные с этим короткие продажи… было бы полезно получить больше информации о надежности связи (лунных кораблей)», — сказал аналитик Canaccord Genuity Остин Мёллер.