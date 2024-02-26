Операционная система вертолета SkyOS работает как нечто похожее на автопилот, но при этом вертолетом продолжает управлять человек.

Управлять вертолетом может показаться сложной задачей, но с Skyryse One, оснащенным всего одним джойстиком и двумя сенсорными экранами, эта задача становится на удивление выполнимой. Этот инновационный самолет калифорнийской компании Skyryse стоимостью почти 2 миллиона долларов обещает упростить полет благодаря своей полуавтономной системе пилотирования.

С момента своего основания в 2016 году калифорнийская авиационная компания Skyryse занимается развитием вертолетных технологий. Их последнее творение, Skyryse One, является первым вертолетом, в конструкцию которого интегрирована полуавтономная система пилотирования, что приводит к радикально упрощенной кабине.

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Операционная система вертолета, получившая название SkyOS, включает в себя технологию электронного управления, аналогичную системам электронного управления в автомобилях. Эта технология заменяет механические связи электрической проводкой, устраняя необходимость в традиционных элементах управления, таких как циклические ручки и коллективные рычаги. Вместо этого эти функции легко запрограммированы в SkyOS и доступны через интуитивно понятные сенсорные экраны.

Несмотря на свои расширенные возможности, SkyOS не является полноценной системой автопилота. Пилоты продолжают контролировать вертолет, управляя вертолетом с помощью одной четырехосной ручки управления. Однако SkyOS постоянно анализирует действия пилота, условия окружающей среды и параметры полета, чтобы поддерживать безопасный режим полета. Особенности Hover Assist также обеспечивает стабильное зависание, даже если пилот отпускает ручку управления.

Сенсорные экраны Skyryse One упрощают управление, позволяя простыми движениями запускать двигатель, выполнять процедуры запуска и активировать функции автоматического взлета и посадки. В случае отказа двигателя SkyOS плавно переходит в режим авторотации, автоматизируя критически важные функции полета, такие как планирование и выравнивание, позволяя пилоту сохранять ручное управление для безопасного снижения.

Несмотря на его расширенные функции, обучение пилотированию Skyryse One несложно. По словам вице-президента Skyryse по коммуникациям Рэя Верта, все, что для этого требуется, — это стандартная лицензия частного пилота вертолета. Дополнительных 20 часов летной подготовки на Skyryse One будет достаточно для тех, кто уже имеет лицензию на управление самолетами.

Skyryse принимает предоплату от потенциальных покупателей по начальной цене 1,8 миллиона долларов. Ожидается, что поставки начнутся после сертификации летной годности, а полные характеристики будут опубликованы позже.