Инструменты GenAI не только помогают вам, но и хакеры будут использовать их для продвижения своих атак, что представляет собой большую угрозу.

Поскольку хакеры разрабатывают новые методы проникновения в ваши устройства, генеративный искусственный интеллект (GenAI) стал главной угрозой в этом году, поскольку киберпреступники используют модели ChatGPT и Gemini AI для улучшения своих методов. Большие языковые модели (LLM) — это только начало нового прорыва в сфере хакерства.

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«Важно осознавать, что это только начало эволюции GenAI, и многие из демонстраций, которые мы видели в операциях безопасности и безопасности приложений, показывают реальные перспективы», — говорит Ричард Аддискотт, старший директор-аналитик Gartner.

GenAI занимает значительное пространство среди руководителей служб безопасности, что является еще одной проблемой, с которой нужно справиться, но также дает возможность использовать свои возможности для повышения безопасности на оперативном уровне. Неизбежность того, что третьи стороны столкнутся с инцидентами в области кибербезопасности, вынуждает руководителей службы безопасности больше сосредоточиться на инвестициях, ориентированных на устойчивость, и отойти от предварительной комплексной проверки. «Начните с укрепления планов действий в чрезвычайных ситуациях для действий третьих сторон, которые представляют наибольший риск кибербезопасности», — сказал Аддискотт.

Как показал отчет, опубликованный в прошлом месяце, более одной из четырех организаций запретили использование GenAI из-за рисков конфиденциальности и безопасности данных.

Согласно «Бенчмарковому исследованию конфиденциальности данных Cisco 2024», большинство компаний ограничивают использование генеративного искусственного интеллекта (GenAI) из-за вопросов конфиденциальности и безопасности данных, а 27 процентов компаний запретили его использование, по крайней мере временно.

Среди основных проблем предприятия назвали угрозы законным правам и правам интеллектуальной собственности организации (69 процентов), а также риск раскрытия информации общественности или конкурентам (68 процентов).