Meizu 21 с чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 становится последним смартфоном компании.

Meizu, китайский бренд бытовой электроники, официально объявил о выходе из бизнеса смартфонов Android. Компания выпустила Meizu 21 в Китае в ноябре 2023 года, и теперь он может стать ее последним традиционным телефоном, появившимся на рынке. Бренд также сообщил, что теперь сосредоточится на искусственном интеллекте (ИИ) и разработке как программных, так и аппаратных решений на основе новой технологии. Примечательно, что это второй раз, когда Meizu выходит из устоявшегося бизнеса, причем первый раз это произошло в 2007 году, когда компания отказалась от производства MP3-устройств.

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Информация впервые появилась из сообщения Weibo Ли Нана, бывшего директора по маркетингу Meizu, а позже была подтверждена компанией посредством видео на ее веб-сайте. Во время объявления генеральный директор компании Зию Шен заявил, что основной причиной поворота стали изменения на рынке смартфонов. Он отметил, что сейчас пользователям требуется в среднем 51 месяц или чуть больше четырех лет на обновление смартфона.

Кроме того, он подчеркнул, что конкурирующие компании также внесли свой вклад в усиление конкуренции, поскольку теперь многие из них предлагают одинаковые показатели плавности, фотографии и программного обеспечения. Он добавил, что теперь китайский бренд хочет сделать «все на искусственном интеллекте». Теперь компания сосредоточится на терминальных устройствах искусственного интеллекта и будет предлагать решения как с точки зрения аппаратного, так и программного обеспечения.

В дальнейшем Meizu модифицирует свою ОС Flyme для смартфонов в операционную систему для устройств с искусственным интеллектом. Компания также разработает новую мобильную ОС, которая будет ориентирована на функции искусственного интеллекта и позволит смартфонам интегрировать искусственный интеллект. Шен также упомянул такие устройства, как AI Pin от Humane и Rabbit R1, намекнув, что компания может попробовать свои силы в различных форм-факторах. Кроме того, в объявлении говорилось, что китайский бренд потребительских технологий может представить свое первое оборудование искусственного интеллекта позднее в этом году. Никаких подробностей о том, что это может быть, не сообщается.

Meizu далее заявила, что существующие смартфоны в Китае будут по-прежнему поддерживаться, а офлайн-магазины также останутся незатронутыми. Неизвестно, будут ли поддерживаться смартфоны на международном рынке. Это делает Meizu 21 последним смартфоном компании, поскольку неизвестно, вернется ли он когда-нибудь к работе над предполагаемой серией Meizu 21 Pro или Meizu 22.