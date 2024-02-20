Марк Райберт не верит опасность в развитии искусственного интеллекта.

В недавнем интервью подкасту Лекса Фридмана Марк Райберт, известный робототехник и основатель Boston Dynamics, углубился в обширную область робототехники, размышляя о ее прошлом, настоящем и потенциальном будущем.

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Путь Райберта в робототехнику начался с простого, но мощного образа: разобранная роботизированная рука, с которой он столкнулся в 1974 году. Эта встреча вызвала неустанное стремление к инновациям, что побудило его бросить вызов традиционным парадигмам дизайна. Вместо того, чтобы создавать медленные и методичные машины, Райберт стремился наделить своих роботов энергией и динамизмом, присущими движениям людей и животных.

Райберт сыграл ключевую роль в разработке культовых роботов во время своего пребывания в Boston Dynamics. Один из примечательных проектов включал создание хирургического симулятора с улучшенной обратной связью по усилию, демонстрируя приверженность команды к нюансам и оперативности. Несмотря на техническое мастерство их усилий, стратегические оценки привели к повороту в сторону прорывов, которые продвинули Boston Dynamics к известности.

Подход Райберта к проектированию роботов подчеркивал функциональное совершенство, адаптированное к человеческой среде, а не строгое подражание естественным формам. Ранние творения, такие как прыгающие «пого-боты», иллюстрировали этот идеал, воплощая движение, которое бросало вызов предсказуемости, но служило практическим целям.

Будучи главой Бостонского института искусственного интеллекта, Райберт теперь стремится объединить физическую ловкость своих роботов с когнитивным интеллектом. Это предприятие направлено на расширение возможностей восприятия, обучения и принятия решений, дополняя механический интеллект, которым славится Boston Dynamics.

Обсуждая вклад Илона Маска в эту область, Райберт выразил как восхищение, так и дух соперничества. Он рассматривал совместные усилия, такие как саммиты роботов, как катализаторы ускорения инноваций в существующих и новых командах. Райберт намекнул на потенциальное вдохновение Маска от робота Atlas от Boston Dynamics, выразив желание провести собрание, на котором такие роботы, как Atlas и Optimus Маска, могли бы взаимодействовать.

Отвечая на опасения по поводу сверхразумных роботов, Райберт подчеркнул непрерывность технологического прогресса. Он рассматривал системы на основе искусственного интеллекта как ценные инструменты, а не как экзистенциальные угрозы, отражая преобразующую природу прошлых технологий.

В Бостонском институте искусственного интеллекта Райберт по-прежнему привержен идее будущего, в котором роботы-компаньоны легко интегрируются в повседневную жизнь. Его видение охватывает машины, способные на выдающиеся физические достижения и высокий уровень интеллектуальной поддержки, предвещающие эпоху преобразований в жизни и работе людей.